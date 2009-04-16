'İşsizlikte ülke tarihinin en sıkıntılı dönemi'

Eğitim Sen Genel Başkanı Zübeyde Kılıç, ekonomik krizin geniş halk kitleleri üzerindeki yıkıcı etkilerinin her geçen gün arttığını belirterek, "Türkiye, işsizlik oranı ve kapanan iş yerleri açısından tarihinin en sıkıntılı dönemini yaşıyor" dedi.



Kılıç, Eğitim Sen'in 7. Dönem 4. Başkanlar Kurulu toplantısı öncesinde, sendika genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.



TÜİK'in 2009 verilerine bakıldığında işsizlik oranının yüzde 15,5'e yükseldiğini kaydeden Kılıç, krizin derinleşen bir seyir izlediğini, bunun da özellikle genç ve eğitimli işsiz sayısının tehlikeli boyutlara ulaşacağının işaretlerini verdiğini söyledi.



Kılıç, krizin eğitim ve bilim emekçilerini de olumsuz etkilediğini ifade ederek, ek ders ücretlerinin zamanında ödenmemesi gibi sorunların bunu daha da büyüttüğünü dile getirdi.



Krizin bu şekilde devam etmesi halinde yaşam koşullarının daha da zorlaşacağını kaydeden Kılıç, "Türkiye, işsizlik oranı ve kapanan iş yerleri açısından tarihinin en sıkıntılı dönemini yaşıyor.

Maaşlarımızın enflasyon karşısında erimesi, başlıca mal ve hizmetlere peş peşe yapılan zamlar, kamu emekçilerini de krizin pençesine itmiştir" dedi.



Kılıç, 1 Mayısla ilgili olarak da "1 Mayıs'ın tatil olması bir lütuf değildir. Emekçilerin hakkının gasbının ortadan kalkmasıdır. Hükümet, gerçek anlamda adım atmak istiyorsa toplu iş sözleşmesi ve grev hakkını açık bir şekilde tanımalı" diye konuştu.



Toplantıya, KESK Genel Başkanı Sami Evren de katıldı.

