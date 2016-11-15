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Ekonomi

İşsizlikte korkutan artış; ağustos ayı işsizlik rakamı 11.3'e çıktı

İşsizik oranı 2015 Ocak'tan bu yana en yüksek düzeye çıktı

15 Kasım 2016 13:03

Ağustos ayında işsizli oranı temmuz ayındaki 10.7 oranını da geçerek 11.3'e çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre işsizlik oranı ağustosta yüzde 11,3 olarak gerçekleşti. İşsizik oranı böylece 2015 Ocak'tan bu yana en yüksek düzeye çıktı.

İşsizlik geçen yıla göre 1,2 puan, bir önceki aya göre 0,6 puan artış kaydetti.

 

İşsizler 435 bin kişi arttı

 

İşsiz sayısı 435 bin kişi artarak 3 milyon 493 bin kişi oldu. 

 

Her beş gençten biri işsiz

 

Tarım dışı işsizlik oranı 1,3 puanlık artış ile yüzde 13,7 oldu. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 1,6 puanlık artış ile yüzde 19,9 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 1,2 puanlık artış ile yüzde 11,5 olarak gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 323 bin kişi artarak 27 milyon 473 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 46,7 oldu.

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