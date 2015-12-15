İşsizlik yüzde 10,3 ile son 6 ayın zirvesine yükseldi

TÜİK, Eylül ayı işgücü istatistiklerini açıkladı. İşsizlik oranı yüzde 10,3 ile son 6 ayın zirvesine yükseldi.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, 2015 yılı Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 39 bin kişi artarak 3 milyon 103 bin kişi oldu. işsizlik oranı ise 0,2 puanlık azalış ile yüzde 10,3 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 0,3 puanlık azalış ile yüzde 12,4 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 0,6 puanlık azalış ile yüzde 18,5 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 0,2 puanlık azalış ile yüzde 10,5 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) işgücü istatistiklerine göre; istihdam edilenlerin sayısı 2015 yılı Eylül döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 987 bin kişi artarak 27 milyon 156 bin kişi, istihdam oranı ise 1 puanlık artış ile yüzde 46,8 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 200 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 786 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 21,5'i tarım, yüzde 19,6'sı sanayi, yüzde 7,5'i inşaat, yüzde 51,4'ü ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,7 puan artarken, sanayi sektörünün payı 0,7 puan azaldı, tarım ve inşaat sektörlerinin payı ise değişim göstermedi.

İşgücüne katılma oranı yüzde 52,1

İşgücü 2015 yılı Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 26 bin kişi artarak 30 milyon 259 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 1 puan artarak yüzde 52,1 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,8 puan artarak yüzde 72,5, kadınlarda ise 1,2 puanlık artışla yüzde 32,3 olarak gerçekleşti.

Eylül 2015 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,9 puan azalarak yüzde 34,8 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam sayısı bir önceki döneme göre 171 bin kişi artarak 26 milyon 851 bin kişi olarak gerçekleşti. İstihdam oranı ise 0,3 puanlık artış ile yüzde 46,3 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 16 bin kişi artarak 3 milyon 112 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı da aynı düzeyde kalarak yüzde 10,4 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,2 puanlık artış ile yüzde 51,6 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 7 bin kişi azalırken, hizmet sektöründe 89 bin, sanayi sektöründe 75 bin, inşaat sektöründe ise 14 bin kişi arttı.