İşsizlik yine çift haneye dayandı, son beş yılın zirvesine çıktı

İşsizlik Temmuz döneminde bir önceki döneme göre 0.7 puan artarak yüzde 9.8'e yükseldi. Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre işsiz sayısı Ekim 2009'dan bu yana ilk kez 3 milyonu aştı.

Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz dönemi işsizlik rakamlarını açıkladı. Temmuz döneminde işsizlik oranı yüzde 9.8 olarak gerçekleşti. Bir önceki dönem işsizlik yüzde 9.1'di.

Tarım dışı işsizlik oranı yüzde 11,1'den yüzde 12'ye yükselirken mevsimden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 9,9'dan yüzde 10,4'e yükseldi.

İşsiz sayısı ise Temmuz dönemde 2 milyon 867 bin kişiye çıktı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı 5 yılın zirvesinde

İşsiz sayısı da arındırılmış verilerde 3 milyonu geçti. Arındırılmış verilerde işsiz sayısında en son 5 yıl önce Ekim 2009'da 3 milyon aşılmıştı. Ekim 2009’da tüm dünya kriz dönemindeydi. Türkiye de bu krizin etkilerinden payını alıyordu. Böylece 5 yıl sonra mevsim etkilerinden arındırılmış verilerle yeniden kriz dönemi rakamlarına ulaşılmış oldu. Temmuz verileri Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekteki beklenen büyümesinin de işsizliği düşürmeye yetmediğini ortaya koydu.