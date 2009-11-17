'İşsizlik yıl sonu yüzde 14.8'e çıkabilir'

Çalışma Bakanı Ömer Dinçer, ekonomideki daralmanın pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de istihdamın azalmasına yol açtığını ve bu yıl işsizlik oranının 14.8 civarında gerçekleşmesini öngördüklerini belirtti.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçesi ile ilgili sunuşunda işsizlikle ilgili yapısal sorunların çok kolay aşılamayacağının görüldüğünü kaydetti ve son yıllarda büyüme ile istihdam arasındaki paralelliğin kırıldığına dikkat çekti.



Dinçer, "İşsizlikle etkin mücadele için sürdürülebilir bir büyümenin sağlandığı makroekonomik bir ortamın tesisi büyük önem arz ediyor" diye ekledi.



Gelecek yıldan itibaren işsizlik oranlarında kademeli bir düşüşün başlamasını hedeflediklerini söyleyen Dinçer, Orta Vadeli Program'da da ortaya konulduğu gibi önümüzdeki üç yılda işsizlik oranını 13.3'e indirmeyi hedeflediklerini belirtti.



Dinçer, işsizlik oranının tarihi rekor seviye olan yüzde 16.1'e Mart ayında ulaştığını hatırlatırken, "Aldığımız tedbirlerin de etkisiyle işsizlik düşmeye başladı ve Temmuz ayında yüzde 12.8'e indi. Maalesef dün gelen verilere göre ise, yüzde 13.4'e yükseldi" dedi.



SGK'nın açığı bu yıl 9.6 milyar TL daha fazla



Dinçer ayrıca bütçe üzerindeki önemli yüklerden biri olan Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) bu yıl öngörülenden 9.6 milyar TL artış ile 30.955 milyar TL açık vermesinin tahmin edildiğini söyledi. SGK'nın 2010 yılı için açık öngörüsünü ise 31.776 milyar TL olduğunu kaydetti.



Kurum açığındaki farkın 7.3 milyar lirasının prim ve yapılandırma gelirlerinden kaynaklandığına işaret eden Dinçer, "Bu azalışın temel nedeni küresel ekonomik krizin etkisiyle sigortalı sayısında beklenen artışın aksine meydana gelen azalma ve işverenlerin primlerini ve yapılandırılan borçlarını ödeme eğilimlerindeki düşmedir" dedi.



Sağlıkta tek çatı uygulamalarının bir sonucu olarak harcamalarda önemli oranlarda artış olduğuna işaret eden Dinçer, 2009'da kamunun sağlık harcamalarına toplam 37.216 milyar lira ayıracağının tahmin edildiğini kaydetti. Dinçer, bu rakamın 2010 için 39.676 lira olarak öngörüldüğünü belirtti.



"Sağlık harcamalarındaki artışın finanse edilebilir bir oranda olmasının gereği açıktır" diyen Dinçer, bu amaçla Ekim ayında ilaç fiyatlarının düşürülmesi, iskonto oranları ile muaeyene katılım paylarının artırılması kararlarının alındığını söyledi.