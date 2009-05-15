İşsizlik yeni bir rekor kırdı

İşsiz sayısı 3.8 milyona ulaştı

Tarım dışı istihdam 291 bin kişi azaldı

İşsizlerin profili

Küresel krizin etkisiyle işsizlik rekor kırmaya devam ediyor.Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, işsizlik oranı Şubat'ta yüzde 16.1'e çıkarak tarihi rekor kırdı.İşsizlik oranı geçen yılın aynı döneminde yüzde 11.9, bu yılın Ocak ayında yüzde 15.5 düzeyindeydi.Kentsel yerlerde işsizlik oranı 4.7 puanlık artışla yüzde 18.1, kırsal yerlerde ise 3.4 puanlık artışla yüzde 11.9'e yükseldi.Tarım dışı işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre 5.6 puanlık artışla yüzde 19.8'a çıktı. Bu oran erkeklerde 5.7 puanlık artarak yüzde 19, kadınlarda ise 5 puanlık artışla yüzde 22.5 oldu. Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 21.5'ten yüzde 28.6'ya yükseldi.Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 125 bin kişi artarak 3 milyon 802 bin kişiye ulaştı. Mevcut işsizlerin yüzde 12’sini (457 bin kişi) bu dönemde işten ayrılanlar oluşturdu.Şubat döneminde istihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 85 bin kişi azalarak, 19 milyon 779 bin kişiye düştü. Bu dönemde tarım sektöründe çalışan sayısı 206 bin kişi artarken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 291 bin kişi azaldı.Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı geçen yılın aynı dönemine göre 1.3 puanlık artışla yüzde 45.9 olarak belirlendi. Kayıtdışı işsizlik yüzde 40.8 olarak gerçekleşti.• Yüzde 74.5'i erkek nüfus• Yüzde 62'si lise altı eğitimli• Yüzde 20.3’ü bir yıl ve daha uzun süredir iş arıyor• İşsizler sıklıkla (yüzde 31.7) eş-dost vasıtasıyla iş arıyor• Yüzde 91'i (3 milyon 459 bin kişi) daha önce bir işte çalışmış• Daha önce bir işte çalışmış olan işsizlerin yüzde 41,5'i hizmetler, yüzde 27.4’ü sanayi, yüzde 20.1’i inşaat, yüzde 8.7’si tarım sektöründe çalışmış, yüzde 2.3’ü ise 8 yıldan önce işinden ayrılmış• İşsizlerin yüzde 30.5’ini çalıştığı iş geçici olup işi sona erenler, yüzde 24.9’unu işten çıkarılanlar, yüzde 11.9’unu kendi isteğiyle işten ayrılanlar, yüzde 9.5’ini işyerini kapatan/iflas edenler, yüzde 7.1’ini ev işleriyle meşgul olanlar, yüzde 6.4’ünü öğrenimine devam eden veya yeni mezun olanlar, yüzde 9.7’sini diğer nedenler oluşturuyor