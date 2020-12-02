İşsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin yatırılacağı tarih belli oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zümrüt Selçuk işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödemelerinin 4 Aralık'ta başlayacağını duyurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kasım ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 4 Aralık'ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.

IBAN'ı olmayan parasını PTT üzerinden alabilecek

Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Bakan Selçuk, “İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemeleri 4 Aralık 2020 tarihinde yapılacak” açıklamasını yaptı.

İşsizlik maaşı başvuru şartları

-Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak

-Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak

-Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak

-Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.