İşsizlik Temmuz'da yükseldi, işsiz sayısı 350 bin kişi daha arttı

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Hanehalkı İşgücü İstatistikleri, ''2013 Temmuz Dönemi Sonuçları''na göre, Türkiye'de işsizlik oranı, temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre 0,9 puanlık artışla yüzde 9,3 olarak gerçekleşti.

Haziran ayında işsizlik oranı yüzde 8,8 olmuştu. Geçen yıl temmuzda 2 milyon 323 bin olan işsiz sayısı, bu yılın aynı ayında 2 milyon 686 bine çıktı. Aynı dönemde istihdam ise 25 milyon 498 binden 26 milyon 99 bine ulaştı.

İşgücüne katılma oranı, temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre 0,9 puan artışla yüzde 51,7 olarak belirlendi. Tarım dışı işsizlik oranı aynı dönemde yüzde 10,7'den yüzde 11,8'e, genç işsizliği de yüzde 16,3'ten yüzde 18'e çıktı.

Sanayi Ciro Endeks arttı

Sanayi Ciro Endeksi, ağustosta yıllık bazda yüzde 8,1 artarak 138,9 oldu.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ağustosta, geçen yılın aynı ayına göre madencilik ve taşocakçılığı endeksi yüzde 1,7 azalırken, imalat sanayi endeksi yüzde 8,5 arttı. Ana sanayi grupları sınıflamasına göre, ağustos ayında en fazla artışı sermaye malı imalatı gösterdi.

İmalat sanayi alt sektörlerinin ağustosta geçen yılın aynı ayına göre değişim oranları incelendiğinde, en yüksek artış oranının yüzde 26,2 ile motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatında gerçekleştiği görüldü. Bunu yüzde 18,1 ile kağıt ve kağıt ürünleri imalatı takip etti. İmalat sanayi alt sektörlerinin 2013 yılı ağustos ayında 2012'nin aynı ayına göre değişim oranları incelendiğinde, en fazla düşüş yüzde 28,7 ile diğer imalatlarda görüldü. Bunu yüzde 21 ile diğer ulaşım araçları imalatı takip etti.