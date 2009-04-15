İşsizlik tarihi rekor kırdı

Tarım dışı işsizlik yüzde 19’a ulaştı



Genç nüfusta işsizlik yüzde 27.9

Kayıtdışı işsizlik yüzde 40.8



İşsizlerin genel profili

İstihdamın genel profili

Türkiye'de, 2009 yılı ocak ayında işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 3.9 puan artarak yüzde 15.5 olarak hesaplandı. 2008 yılı ocak ayında işsizlik oranı yüzde 11.6 düzeyinde bulunuyordu. Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 59 bin kişi artarak 3 milyon 650 bin kişiye yükseldi.İşsiz sayısı Aralık ayına göre ise 376 bin kişi artış kaydetti. Mevcut işsizlerin yüzde 14.4'ünü (527 bin kişi) bu dönemde işten ayrılanlar oluşturdu.Kentsel yerlerde işsizlik oranı 4.2 puanlık artışla yüzde 17.2, kırsal yerlerde ise 3.4 puanlık artışla yüzde 11.8 oldu. Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 21.2'den yüzde 27.9'a çıktı.Türkiye'de tarım dışı işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre 5.3 puanlık artışla yüzde 19'la tarihi rekor kırdı. Bu oran erkeklerde geçen yılın aynı dönemine göre 5.3 puanlık artışla yüzde 18.2, kadınlarda ise 5 puanlık artışla yüzde 21.8 oldu.Ocak'ta istihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 75 bin kişi artarak, 19 milyon 873 bin kişiye yükseldi. Bu dönemde tarım sektöründe çalışan sayısı 259 bin kişi artarken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 184 bin kişi azaldı.İstihdam edilenlerin yüzde 21.8'i tarım, yüzde 20.7’si sanayi, yüzde 5’i inşaat, yüzde 52,5'i ise hizmetler sektöründe yer aldı.Ocak 2009 döneminde genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 27,9 olarak hesaplandı. Bu oran 2008 yılının aynı döneminde yüzde 21,2 idi.TÜİK üçer aylık dönemler itibarıyla her ay açıkladığı Hanehalkı İşgücü Anketinin, "Aralık-Ocak-Şubat 2009" dönemini kapsayan, "Ocak" sonuçlarına göre, bu dönemde iş gücüne katılım oranı ise yüzde 45.8 olarak hesaplandı. Bu oran geçen yılın aynı dönemine göre 1.4 puan arttı.Kayıtdışı işsizlik oranı da 0.1 puan artışla yüzde 40.8 oldu.Bu dönemde, önceki yılın aynı dönemine göre tarım sektöründe kayıt dışılık yüzde 85,9'dan yüzde 84,5'e, tarım dışı sektörlerde ise yüzde 28,9'dan yüzde 28,6'ya geriledi.Hükümet yıl sonunda işsizliğin yüzde 13.5 olmasını bekliyor.2005 yılından itibaren Hanehalkı İşgücü Anketinin tahminleri, hareketli üçer aylık dönem ortalamaları esas alınmak kaydıyla aylık olarak yayınlanıyor. Bu seride ilgili üç aylık dönemin ağırlıkları, dönem ortası aya ilişkin nüfus projeksiyonları esas alınarak hesaplanırken, ifade kolaylığı açısından tahminler de dönem ortası ay adıyla ifade ediliyor.- Yüzde 74.4'ü erkek nüfus- Yüzde 61.5'i lise altı eğitimli- Yüzde 22.1’i bir yıl ve daha uzun süredir iş arıyor- İşsizler sıklıkla (yüzde 31.8) eş-dost vasıtasıyla iş arıyor- Yüzde 90'ı (3 milyon 284 bin kişi) daha önce bir işte çalışmış- Daha önce bir işte çalışmış olan işsizlerin yüzde 42.6'sı hizmetler, yüzde 26.5’i sanayi, yüzde 19.9’u inşaat, yüzde 8.8’i tarım sektöründe çalışmış, yüzde 2.2’si ise 8 yıldan önce işinden ayrılmış- İşsizlerin yüzde 30.1’ini çalıştığı iş geçici olup işi sona erenler, yüzde 23’ünü işten çıkarılanlar, yüzde 13.5’ini kendi isteğiyle işten ayrılanlar, yüzde 8.5’ini işyerini kapatan/iflas edenler, yüzde 7.7’sini ev işleriyle meşgul olanlar, yüzde 7.1’ini öğrenimine devam eden veya yeni mezun olanlar oluşturuyor.- Yüzde 60,8'i ücretli, maaşlı ve yevmiyeli, yüzde 27,9'u kendi hesabına ve işveren, yüzde 11,3'ü ücretsiz aile işçisi.- Yüzde 57,6'sı "1-9 kişi arası" çalışanı olan iş yerlerinde çalışıyor.- Yüzde 2,6'sının ek bir işi var.- Yüzde 4,2'si mevcut işini değiştirmek için veya mevcut işine ek olarak bir iş arıyor.-Ücretli olarak çalışanların yüzde 91,8'i sürekli bir işte çalışıyor."