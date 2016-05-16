İşsizlik şubatta yüzde 10,9 oldu

İşsizlik oranı, Şubat'ta geçen yılın aynı dönemine göre 0,3 puan azalarak yüzde 10,9 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 2 bin kişi azalarak 3 milyon 224 bin kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.



Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, Şubat'ta geçen yılın aynı dönemine göre 2 bin kişi azaldı ve 3 milyon 224 bin kişi oldu.



İşsizlik oranı ise yüzde 0,3 puan azalarak yüzde 10,9 seviyesinde gerçekleşti.



İşsizlik oranı, Şubat'ta bir önceki aya göre ise 0,2 puan azaldı. Bir önceki ayda işsizlik oranı yüzde 11,1 olarak gerçekleşmişti.



Aynı dönemde tarım dışı işsizlik 0,5 puanlık azalışla yüzde 12,7 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,4 puanlık azalışla yüzde 18,6 olarak gerçekleşirken, bu oran 15-64 yaş grubunda 0,3 puanlık azalışla yüzde 11,1 oldu.