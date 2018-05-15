İşsizlik Şubat döneminde yüzde 10.6 ile çift hanede

İstanbul, 15 Mayıs (DHA) - Türkiye\'de işsizlik oranı, Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan Şubat döneminde yüzde 10.6 ile çift hanede kaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) verilerine göre,

- Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı Şubat döneminde yıllık bazda 546 bin kişi azalarak 3 milyon 354 bin kişi oldu.

- İşsizlik oranı 0.2 puan azalarak 10.6 düzeyinde gerçekleşti,

- işgücüne katılım oranı erkeklerde 0.2 puanlık azalışla yüzde 71.5 kadınlarda ise 1.0 puanlık artışla yüzde 33.3 oldu.

- Tarım dışı işsizlik oranı da 2.3 puan azalarak yüzde 12.5 olarak gerçekleşti.

- 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 4.3 puanlık azalış ile yüzde 19’a inerken,

- 15-64 yaş grubunda oran 2.0 azalarak yüzde 10.9 olarak gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı 2018 Şubat döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre bir milyon 210 bin kişi artarak 28 milyon 166 bin kişiye, istihdam oranı ise 1.3 puanlık artış ile yüzde 46.6\'ya çıktı.

Tarım sektöründe çalışan sayısı 53 bin kişi azaldı, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise bir milyon 262 bin kişi arttı.

İstihdam edilenlerin;

- yüzde 17.7’si tarım,

- yüzde 20’si sanayi,

- yüzde 7.0’ı inşaat,

- yüzde 55.3’ü de hizmetler sektöründe yer aldı.

Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında;

- tarım sektörünün payı 1.0 puan azalırken,

- sanayi sektörünün payı 0.5 puan,

- inşaat sektörünün payı 0.3 puan,

- hizmet sektörünün payı 0.1puan arttı,

İstihdam edilenlerin sayısı 2018 yılı Şubat döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 665 bin kişi artarak 31 milyon 520 bin kişi, istihdam oranı ise 0.4 puanlık artış ile yüzde 52.2 oldu.

TÜİK verilerine göre;

- ne tarımda ne de istihdamda olan gençlerin oranı da yüzde 22.8 olarak hesaplandı. Buna göre, her 1,000 gençten 228\'i okumuyor ve aynı zamanda işsiz. (Tablo&Grafik)