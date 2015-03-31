İşsizlik son 3 yılın en düşük seviyesinde



Euro Bölgesi'nin krizdeki ülkelerinde konjonktürü canlandırmak için alınan önlemler, istihdam piyasasında meyve vermeye başladı. Avrupa İstatistik Dairesi'nin (Eurostat) verilerine göre Euro Bölgesi'nde şubat ayında işsizlik oranı 2012 Mayısı'ndan bu yana en düşük seviyesine geriledi. Buna göre, şubat ayında işsizlerin sayısı 18 milyon 204 bin olarak kayda geçti. Bu sayı, bir ay öncesine kıyasla 49 bin, bir yıl öncesine kıyasla ise 643 bin daha az. Mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranı da yüzde 11,3 olarak tespit edildi.

İstihdam piyasasındaki olumlu gelişmenin arkasında, Euro Bölgesi ekonomisindeki hafif canlanmanın yattığı belirtiliyor. Avrupa Merkez Bankası 2015 için büyüme beklentisini yüzde 1'den, yüzde 1,5'a yükseltti. Ucuz akaryakıt tüketiciyi rahatlatırken, Euro'nun değer kaybetmesi de ihracatı canlandırdı.

Ancak Euro Bölgesi ülkelerinde işsizlik oranları arasında ciddi bir fark olduğu görülüyor. Almanya'da işsizlik yüzde 4,8 oranında iken, bu oran Avusturya'da yüzde 5,3, İspanya'da yüzde 23, Yunanistan'da ise yüzde 26 dolayında.