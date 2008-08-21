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Dünya

İşsizlik sigortasıyla servet!

SAT1 televizyonu, Almanya'da işsizlik sigortası alan bir Türk'ün villa, cip ve 3 dükkân sahibi olduğunu ortaya çıkardı.

21 Ağustos 2008 03:00

Alman SAT1 televizyonunun yaptığı araştırmalarda 58 yaşındaki Özgür Ö. isimli Türk'ün, devletten aldığı işsizlik parasıyla yaptığı yatırımları ortaya çıkarıldı.

Sabah gazetesinin haberine göre, Mainz bölgesinde yaşayan adamın 3 kuru temizleme dükkanı, bir BMW cipi ve Türkiye'de üç katlı bir lüks villası olmasına rağmen işsizlik parası alması üzerine hakkında soruşturma başlatıldı.

Yılda 20 bin Euro

Çok kısa sürede bir zincir haline gelen kuru temizleme dükkânlarına rağmen ihtiyacı olanlara verilen işsizlik parasını alan Türk'e tepki büyük. Kendisiyle birlikte eşini ve kızlarını işsiz gösteren Özgür Ö.'nün devletten aşağı yukarı senede 20 bin Euro aldığı tahmin ediliyor.

Dükkânlarda eleman almak yerine "işsiz" kızlarını çalıştıran Özgür Ö. bu şekilde parasına para katıyor. 70 bin Euro'luk bir cipe binen Özgür Ö.'nün Türkiye'de memleketinde yaptırdığı üç katlı lüks villa da dolandırıcılığına kanıt olarak gösteriliyor. Bütün mal varlığını oğlunun üstüne yaptıran Özgür Ö. bu şekilde işsizlik parasından faydalanabiliyor.

Belgelerin ortaya çıkarılmasının ardından para yardımı kesilirken aile suçlamaları reddetti. Ancak savcılık aile hakkında soruşturmayı başlattı.

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