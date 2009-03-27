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Ekonomi

İşsizlik sigortası güvenceli taşıt kredisi

Halkbank, "Kredi İşsizlik Sigortası (KİS) Güvenceli Taşıt Kredisi" kampanyası başlattı.

27 Mart 2009 02:00

Halkbank, "Kredi İşsizlik Sigortası (KİS) Güvenceli Taşıt Kredisi" kampanyası başlattı.

Konuya ilişkin yazılı açıklamada, Halkbank'ın, 15 Haziran 2009 tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında taşıt kredisi kullanan tüm müşterilerine Kredi İşsizlik Sigortası hediye ettiği ve özel kasko indirimi uyguladığı belirtildi.

Açıklamada, yüzde 1,45'lik aylık faiz oranıyla 60 ay vadede "piyasadaki en düşük faizli taşıt kredisi" olduğu belirtilen KİS Güvenceli Taşıt Kredisinin kefilsiz kullandırıldığı bildirildi.

Halkbank Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bilgehan Kuru, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti:

"Otomotiv sektöründe uygulanan ÖTV indirimi dolayısıyla bireysel müşterilerimizin bu indirimden yararlanarak otomobil sahibi olmalarına katkıda bulunmak ve işsizlik sigortası ile müşterilerimizi güvence altına almak amacıyla Kredi İşsizlik Sigortası Güvenceli Taşıt Kredisi kampanyamızı başlattık. Yakın zamanda hizmete sunduğumuz Dost Kredi, Nöbetçi Kredi kampanyalarımız gibi Kredi İşsizlik Sigortası hediyeli taşıt kredisi kampanyamızın da büyük ilgi göreceğine inanıyoruz."

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