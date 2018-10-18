"İşsizlik Sigortası Fonu'ndan örtülü ödeneğe para mı aktarıldı?"

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "İşsizlik Sigortası Fonu'ndan örtülü ödeneğe aktarma yapıldığı iddiaları doğru mudur?" diye sordu. Tanrıkulu iddialar doğru olması durumunda, aktarılan toplam tutarın ne kadar olduğu sorusunu da yöneltti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle 12 soru yönelten Tanrıkulu şu iddiaların peşine düştü:

2017- 2018 yılları arasında yıllar bazında, İşsizlik ödeneği için oluşturulan İşsizlik Sigortası Fonu’nda biriken toplam tutar ne kadardır?



2017 - 2018 yılları arasında yıllar bazında, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan faydalanmak için toplam kaç kişi başvuruda bulunmuştur?



2017 - 2018 yılları arasında yıllar bazında, toplam kaç kişiye İşsizlik Sigortası ödemesi yapılmıştır?



2017- 2018 yılları arasında yıllar bazında, işsiz kalan vatandaşlara yapılan ödemeler toplamı ne kadardır?



2017- 2018 yılları arasında yıllar bazında, işsizlik Sigortası Fonu’ndan sanayi ve altyapı teşvik programlarına aktarılan toplam tutar ne kadardır?



Bu programlar hangi sanayi ve altyapı projelerini kapsamaktadırlar?



2017- 2018 yılları arasında yıllar bazında, işsizlik Sigortası Fonu’ndan Güneydoğu Anadolu Projesi’ne aktarılan toplam tutar ne kadardır?



İşsizlik Sigortası Fonu’ndan Güneydoğu Anadolu Projesi’ne aktarılan kaynaklar hangi projelerin finansmanları için kullanılmıştır?



İşsizlik Sigortası Fonundan Örtülü Ödenek'e aktarma yapıldığı iddiaları doğru mudur? İddialar doğru ise, aktarılan toplam tutar ne kadardır?

İşsizlik Sigortası Fonu’ndan Kamu bankalarına yapılan yardımların ve aktarılan transferlerin tutarı ne kadardır?

İşsizlik Sigortası Fonu’ndan tahvil piyasalarında değerlendirilen toplam tutar ne kadardır?

Tahvil piyasalarında değerlendirilen işsizlik fonlarından elde edilen faiz gelirleri toplamı ne kadardır?

