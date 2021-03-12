İşsizlik Sigortası Fonu varlığı 100 milyar TL'nin altına indi; pandemide 39.2 milyar TL ödendi

İşsizlik Sigortası Fonu toplam varlığı Şubat ayında bir önceki aya göre 3 milyar 710,3 milyon TL azalarak 100 milyar TL’nin altına indi. Foreks’in aktardığı verilere göre İşsizlik Sigortası Fonu’nun menkul kıymet ve nakit varlığı ocak sonu itibarıyla 101 milyar 876,9 milyon TL’den 98 milyar 166,6 milyon TL seviyesine geriledi.

İşsizlik Sigortası Fonu‘nun toplam varlığı koronavirüs salgınının başladığı dönemden Şubat sonuna kadar 39,2 milyar TL azaldı. 2020 yılı Nisan ayında işsizlik sigortası menkul kıymet ve nakit fon varlığı 133 milyar 222,2 milyon TL ile en yüksek seviyesini görmüştü.

İŞKUR raporlarına göre, 2020 Nisan ayından bu yana kısa çalışma ödeneğinden toplam ödeme tutarı 31 milyar 543,2 milyon TL oldu. En yüksek ödeme 2020 Haziran ayında 8,18 milyar TL olarak yapıldı. Fon varlığının yüzde 77,80’i tahvil, yüzde 22,20’si mevduattan oluştu.

4.1 milyon kişiye kısa çalışma ödeneği

İşsizlik Sigortası Fonu’ndan bugüne kadar 15 milyon 147 bin kişiye 92,6 milyar TL ödeme yapıldı. Kısa çalışma için bugüne kadar 4 milyon 186 bin 638 kişi ödene kalmaya hak kazandı. Bu kapsamda hak eden kişilere toplam 30,2 milyarTL ödeme yapıldı. Geçen ay 1 milyon 296 bin 315 kişi için kısa çalışma ödeme miktarı 2,06 milyar TL oldu.

Nisan 2020- Şubat 2021 döneminde 2 milyon 506 bin 562 kişi nakdi ücret desteği almaya hak kazanırken, 9,28 milyar TL ödeme yapıldı. Bugüne kadar 31 bin 693 kişiye 85,6 milyon TL yarım çalışma, 143 bin 564 kişiye 459,5 milyon TL ücret garanti fonu ödeneği sağlandı.