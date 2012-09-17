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Ekonomi

İşsizlik rakamları açıklandı; 2 milyon 226 bin kişi işsiz

İşsizlik oranı, bu yılın haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 1.2 puan azalarak yüzde 8 oldu

17 Eylül 2012 13:57

Türkiye'de bu yılın haziran döneminde işsizlik oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 1,2 puan azalarak yüzde 8 oldu.

Bu rakam 2001 yılından bu yana görülen en düşük işsizlik rakamı oldu. Yüzde 8 işsizlik, Türkiye İstatistik Kurumu'nun aylık seriye geçtiği 2005 yılından bu yana da görülen en düşük oran. Haziran döneminde kentsel alanlarda işsizlik oranı 2011 yılının aynı dönemine göre 1,6 puan azalarak yüzde 10, kırsal yerlerde ise 0,6 puan gerileyerek yüzde 4,3 olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması, ''2012 Haziran Dönemi Sonuçları''na göre, geçen yılın Haziran döneminde 2 milyon 537 bin kişi olan işsiz sayısı, 2012'nin aynı döneminde 2 milyon 226 bin kişiye geriledi. İstihdam ise 24 milyon 901 bin kişiden 25 milyon 577 bin kişiye çıktı.

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