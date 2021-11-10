İşsiz sayısı eylülde 3 milyon 794 bin kişiye geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayına ilişkin işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre işsizlik eylül ayında önceki aya göre 0,3 puan azalışla yüzde 11,5'e gerilerken, işsiz sayısı da 3 milyon 794 bin kişiye geriledi.

Eylülde istihdam edilenlerin sayısı ise aylık 426 bin kişi artarak 29 milyon 254 bin kişi, istihdam oranı da 0,6 puan artışla yüzde 45,8 oldu.

Eylülde işgücüne katılım oranı aylık 356 bin kişi artarak 33 milyon 48 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık artış ile yüzde 51,7 olarak gerçekleşti.

Genç işsizlik yüzde 21,5'e geriledi

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak yüzde 21,5 olarak gerçekleşti. İstihdam oranı 0,3 puanlık artışla yüzde 32,7 olurken, bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 41,7 seviyesinde gerçekleşti.

Geniş tanımlı işsizlik yüzde 21,9'a yükseldi

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı (geniş tanımlı işsizlik) eylülde aylık 0,2 puan artarak yüzde 21,9 olarak kaydedildi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,2 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,5 olarak gerçekleşti.

Kayıt dışı çalışma oranı 2.0 puan azaldı

Eylül ayında sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre 2,0 puan azalarak yüzde 30,5 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 1,9 puan azalarak yüzde 18,6 oldu.