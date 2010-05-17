İşsizlik rakamları açıklandı

T24- Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması 2010 Şubat dönemi sonuçlarına (Ocak, Şubat, Mart 2010) göre, Türkiye genelinde işsiz sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 238 bin kişi azalarak, 3 milyon 564 bin kişiye geriledi.



İşsizlik oranı ise şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 1.7 puan azalarak, yüzde 14.4 seviyesinde gerçekleşti.



Geçen yıl aynı ayda işsizlik, yüzde 16.1 olarak açıklanmıştı.



Şubat ayı itibariyle Türkiye geneli işgücü verileri şöyle:



2009 Şubat / 2010 Şubat



Kurumsal olmayan nüfus (bin) 70.236 / 71.043



15 ve daha yukarı yaştaki nüfus (bin) 51.360 / 52.223



İŞGÜCÜ (bin) 23.582 / 24.831



İstihdam (bin) 19.779 / 21.267



İşsiz (bin) 3.802 / 3.564



İşgücüne katılma oranı (yüzde) 45,9 / 47,5



İstihdam oranı (yüzde) 38,5 / 40,7



İşsizlik oranı (yüzde) 16,1 / 14,4



Tarım Dışı İşsizlik Oranı (yüzde) 19,3 / 17,5



Genç Nüfusta İşsizlik Oranı (yüzde) 28,6 / 25,5



İşgücüne dahil olmayanlar (bin) 27.778 / 27,392