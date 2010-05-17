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Ekonomi

İşsizlik rakamları açıklandı

3 milyon 564 bin kişinin işsiz olduğu Türkiye'de genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 25.5.

17 Mayıs 2010 03:00

T24- Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması 2010 Şubat dönemi sonuçlarına (Ocak, Şubat, Mart 2010) göre, Türkiye genelinde işsiz sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 238 bin kişi azalarak, 3 milyon 564 bin kişiye geriledi.


İşsizlik oranı ise şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 1.7 puan azalarak, yüzde 14.4 seviyesinde gerçekleşti.


Geçen yıl aynı ayda işsizlik, yüzde 16.1 olarak açıklanmıştı.


Şubat ayı itibariyle Türkiye geneli işgücü verileri şöyle:



                                                 2009 Şubat / 2010 Şubat 

Kurumsal olmayan nüfus (bin)            70.236 / 71.043

15 ve daha yukarı yaştaki nüfus (bin)  51.360 / 52.223

İŞGÜCÜ (bin)                                   23.582 / 24.831

İstihdam (bin)                                   19.779 / 21.267

İşsiz (bin)                                          3.802 / 3.564

İşgücüne katılma oranı (yüzde)             45,9 / 47,5

İstihdam oranı (yüzde)                         38,5 / 40,7

İşsizlik oranı (yüzde)                           16,1 / 14,4

Tarım Dışı İşsizlik Oranı (yüzde)           19,3 / 17,5

Genç Nüfusta İşsizlik Oranı (yüzde)      28,6 / 25,5

İşgücüne dahil olmayanlar (bin)         27.778 / 27,392

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