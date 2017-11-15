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İşsizlik rakamları açıklandı

Ağustosta işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre 0,7 puanlık azalış ile yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşti

15 Kasım 2017 13:11

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos dönemi işsizlik rakamlarını açıkladı. Verilere göre ağustosta işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre 0,7 puanlık azalış ile yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 89 bin kişi azalarak 3 milyon 404 bin kişi oldu.

Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 0,9 puanlık azalış ile yüzde 12,8 olarak açıklandı. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 0,7 puanlık artış ile yüzde 20,6 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 0,7 puanlık azalış ile yüzde 10,8 olarak gerçekleşti. 

İstihdam edilenlerin sayısı 2017 yılı Ağustos döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 355 bin kişi artarak 28 milyon 828 bin kişi, istihdam oranı ise 1,3 puanlık artış ile yüzde 48 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 193 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 163 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %20,7’si tarım, %18,9’u sanayi, %7,9’u inşaat, %52,6’sı ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,3 puan, sanayi sektörünün payı 0,2 puan azalırken, inşaat sektörünün payı 0,5 puan arttı, hizmet sektörünün payı ise değişim göstermedi.

İşgücü 2017 yılı Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 266 bin kişi artarak 32 milyon 233 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 1,1 puan artarak yüzde 53,7 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,9 puanlık artışla yüzde 73,5, kadınlarda ise 1,2 puanlık artışla yüzde 34,3 olarak gerçekleşti.

 

Kayıt dışı çalışanların oranı yüzde 35,1 olarak gerçekleşti 



Ağustos 2017 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,5 puan artarak %35,1 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,5 puanlık artışla %22,2 oldu. 


Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 204 bin kişi artarak 28 milyon 337 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,3 puanlık artış ile yüzde 47,2 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 111 bin kişi azalarak 3 milyon 417 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,3 puanlık azalış ile yüzde 10,8 oldu. 

 

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