İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, söz konusu ayda geçen yılın aynı dönemine göre 354 bin kişi arttı ve 3 milyon 324 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,9 puan artarak yüzde 10,7 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı, temmuzda bir önceki aya göre de 0,5 puan arttı. Haziran ayında işsizlik oranı yüzde 10,2 olarak gerçekleşmişti.

Aynı dönemde tarım dışı işsizlik 1 puanlık artışla yüzde 13 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1,5 puanlık artışla yüzde 19,8 olarak gerçekleşirken, bu oran 15-64 yaş grubunda 1 puanlık artışla yüzde 11 oldu.

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı ise, Temmuz'da geçen yılın aynı dönemine göre 294 bin kişi artarak 27 milyon 636 bin kişiye yükselirken, istihdam oranı ise 0,2 puan azalarak yüzde 47 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 291 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 586 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 20,7’si tarım, yüzde 19'u sanayi, yüzde 7,4'ü inşaat, yüzde 52,9'u ise hizmetler sektöründe yer aldı.

Temmuzda geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında tarım sektörünün, istihdam edilenler içindeki payı 1,3 puan, sanayi sektörünün payı ise 0,5 puan azaldı. Buna karşılık inşaat sektörünün payı değişim göstermezken, hizmet sektörünün payı 1,8 puan arttı.

İş gücüne katılma oranı yükseldi

İş gücü, Temmuzd'a 2015'in aynı dönemine göre 650 bin kişi artarak 30 milyon 961 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,3 puan artarak yüzde 52,7 oldu. Söz konusu dönemde erkeklerde iş gücüne katılma oranı değişim göstermeyerek yüzde 72,8, kadınlarda ise 0,6 puanlık artışla yüzde 33 olarak gerçekleşti.

Bu yıl Temmuz'da herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 0,7 puan azalarak yüzde 34,3 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam arttı

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam, önceki döneme göre 25 bin kişi artışla 27 milyon 78 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 46,1 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı önceki döneme göre 73 bin kişi artarak 3 milyon 401 bin kişiye yükseldi. İşsizlik oranı 0,2 puanlık artışla yüzde 11,2 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı önceki döneme göre 0,1 puan artarak yüzde 51,9 olarak kaydedildi. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 76 bin, hizmet sektöründe 21 bin, inşaat sektöründe 4 bin kişi artarken, sanayi sektöründe 76 bin kişi azaldı.

Ücretli veya yevmiyeli sayısı 18 milyon 480 bin

İstihdam edilen 27 milyon 636 bin kişinin 18 milyon 480 binlik kısmını ücretli veya yevmiyeliler oluşturdu. Ücretli veya yevmiyelilerin toplam istihdam içindeki payı yüzde 66,9'a karşılık geldi. İstihdam edilenlerin 4 milyon 458 binini (yüzde 16,1) kendi hesabına çalışanlar, 3 milyon 413 binini (yüzde 12,3) ücretsiz aile işçileri ve 1 milyon 286 binini (yüzde 4,7) işverenler oluşturdu.

Ayrıca TÜİK, çalışmayan, eğitim (örgün ve yaygın) görmeyen gençlerin toplam genç nüfus içindeki oranını "Ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı" başlığı altında temel iş gücü göstergelerine ekledi.