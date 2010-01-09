'İşsizlik rakamdan ibaret görülmemeli'

T24 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, Türkiye'nin en temel sorununun işsizlik olduğunu, işsizliğin 13.4'lük bir orandan ibaret görülmemesi gerektiğini belirtti.



Dinçer, "Aslında işsizlik meselemiz bizim gördüğümüz kısmıyla buz dağının görünen kısmı kadardır. Bizler bakanlık olarak, sizler sanayiciler olarak işsizlik meselesine bakarken sadece bugünden ibaret değil geleceğe dönük olarak da meseleye bakmak, analiz etmek durumunda kalmalıyız. Bizim işsizlik meselemizin iki boyutu var. Onlardan bir tanesi yapısal boyutudur. Şayet küresel kriz olmasaydı bile biz zaten çok ağır bir işsizlik, çok müzmin işsizlik sorunuyla karşı karşıyaydık. Bakınız bizim genç nüfusumuz toplam nüfusumuz içerisinde çok büyük bir orana sahiptir'' dedi.



Dinçer, Türkiye'nin nüfusunun çok büyük bir bölümünün genç olduğunu belirterek, genç nüfus oranının başka ülkelerle mukayese edilemeyecek kadar yüksek olduğunu söyledi.



Bunun hem avantaj hem dezavantaj olduğunu kaydeden Dinçer, ''Eğer siz bu gençlerinize istihdam yaratacak kapasiteye sahipseniz ve bu gençlere çağın ihtiyaçlarına göre yetiştirebiliyorsanız bu müthiş bir avantajdır ama eğer siz bu gençlerinizi dünyada rekabet edebilir uzmanlık bilgileriyle donatmazsanız, istihdam yaratacak kapasite oluşturamazsanız o zaman da büyük bir sorunla karşı karşıyasınız demektir'' dedi.



AKP hükümetleri olarak 2003 yılından itibaren 2008 yılı sonuna kadar ortalama yüzde 6,5'luk büyüme sağladıklarını, bu büyüme süreci içerisinde her yıl yaklaşık 450-500 bin kişi arasında insana yeni istihdam yarattıklarını kaydeden Dinçer şöyle devam etti:



''Ama bu süre içerisinde ortalama 700 bin kişi iş gücüne arz oldu. Yani iş gücü piyasasına dahil oldu. Geçmiş dönemlerin krizlerinden kaynaklanan stokları, tarım sektörünün çözülmesi ve giderek rasyonelleşmesi nedeniyle oradan gelen yeni istihdam bekleyen insanları hesap edecek olursak, bunun aslında nasıl bir sonuç doğuracağını ve gelecekte ne tür bir sorunla karşı karşıya bırakabileceğini tahmin edebiliriz. Ciddi sorunlardan bir tanesi de genç nüfusumuzun maalesef sahip olduğu bilgi ve donanımın piyasa ihtiyaçlarına uygunluğuyla alakalıdır. Ciddi bir mesleksizlik sorunu vardır.''



Dinçer, gençlerin çok büyük bir bölümünün aldıkları genel eğitim sebebiyle düşünme kapasitelerinin geniş olduğunu ifade ederek, ''Ancak bir işi iyi yapabilir olmaktan uzaklar'' diye konuştu. Bütün gençleri bir mesleği çok iyi yapan insan haline dönüştürmenin gereğini vurgulayan Dinçer, ''Bunun için de sizler ve bizlerin iş birliğine ihtiyacı var. Mesleksizler ve gençlerin istihdama yönlendirilmesiyle alakalı yan yana gelerek, iş birliği yaparak sürekli yeni projeler üretmeye ihtiyacımız olacak'' dedi.