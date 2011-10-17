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Ekonomi

İşsizlik oranı yüzde 9,1'e geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, işsizlik oranı Temmuz ayında yüzde 9.1'e indi...

17 Ekim 2011 03:00

T24 - Türkiye İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, işsizlik oranı Temmuz ayında yüzde 9.1'e indi, beklentiler yüzde 9.3 oranındaydı. Geçtiğimiz ay işsizlik oranı yüzde 9.2'ydi.

İşsizlik oranı, Temmuz ayında yüzde 9.1 ile, Şubat 2005'ten bu yana en düşük düzeye geriledi

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı Temmuz'da yüzde 10.1'e indi, öceki ay bu oranı yüzde 10.3'tü.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması, ''2011 Temmuz Dönemi (Haziran-Temmuz-Ağustos)'' sonuçlarına göre, 2010 yılı Temmuz döneminde 2 milyon 782 bin kişi olan işsiz sayısı, bu yıl aynı dönemde 2 milyon 509 bin kişiye geriledi. İstihdam da 23 milyon 478 binden, 24 milyon 953 bin kişiye çıktı.


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