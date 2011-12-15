-İşsizlik oranı yüzde 8,8'e geriledi ANKARA (A.A) - 15.12.2011 - Türkiye'de 2011 yılı Eylül döneminde işsizlik oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 2,5 puan azalarak, yüzde 8,8'e geriledi. Kentsel alanlarda işsizlik oranı yüzde 11,1, kırsal yerlerde yüzde 4,5 oldu. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması, ''2011 Eylül Dönemi Sonuçlarına (Ağustos-Eylül-Ekim)'' göre, 2010 yılı Eylül döneminde 2 milyon 934 bin kişi olan işsiz sayısı, bu yıl aynı dönemde 2 milyon 398 bin kişiye geriledi. İstihdam da 22 milyon 973 binden, 24 milyon 749 bin kişiye çıktı.