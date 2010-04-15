İşsizlik oranı yüzde 14.5'e çıktı, dört gençten biri işsiz

T24- İşsizlik oranı Ocak'ta yüzde 14.5'e çıkarken, işsiz sayısı 3.6 milyon oldu. Verilere göre dört gençten biri işsiz ve 827 bin kişinin de iş bulma ümidi yok.

Ağustos ayından beri yüzde 13 düzeyinde seyreden işsizlik oranı yeni yılda bu seviyenin üzerine çıktı.Türkiye İstatistik Kurumu, bu yıl Ocak ayında işsizlik oranının yüzde 14,5 olduğunu açıkladı. İşsizlik oranı Aralık ayında yüzde 13.5 düzeyindeydi. Böylece işsizlikle bir ayda bir puanlık bir artış meydana geldi. İşsizlik oranı geçen yılın aynı döneminde ise yüzde 15.5 düzeyindeydi.

Kentsel yerlerde işsizlik oranı 0.7 puanlık azalışla yüzde 16.5, kırsal yerlerde ise 1.5 puanlık azalışla yüzde 10.3 oldu.

Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 59 bin kişi azalarak 3 milyon 591 bin kişiye düştü. Mevcut işsizlerin yüzde 13.3’ünü (476 bin kişi) bu dönemde işten ayrılanlar oluşturdu. Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 25.9 olarak gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 289 bin kişi artarak, 21 milyon 162 bin kişiye yükseldi. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 697 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 592 bin kişi artış gösterdi.

Ocak'ta istihdam edilenlerin yüzde 23.8'i tarım, yüzde 20.2’si sanayi, yüzde 5.5’i inşaat, yüzde 50.5'i ise hizmetler sektöründe yer aldı.





Kayıtdışı işsizlik oranı 1,5 puanlık artışla yüzde 42,3 olarak gerçekleşti. Türkiye geneli işgücüne katılma oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 1.7 puanlık artışla yüzde 47.5 oldu.

827 BİN KİŞİ UMUTSUZ





Ocak ayında iş aramayıp, çalışmaya hazır olanlar 2 milyon 248 bin olurken, iş bulma ümidi olmayanların sayısı 827 bin olarak belirlendi.

• İşsizler sıklıkla (yüzde 32,2) eş-dost vasıtasıyla iş arıyor.

• İşsizlerin yüzde 90.4’ü (3 milyon 245 bin kişi) daha önce bir işte çalışmış.

• Daha önce bir işte çalışmış olan işsizlerin yüzde 44.2'si hizmetler, yüzde 24.2’si sanayi, yüzde 19.8’i inşaat, yüzde 9.3’ü tarım sektöründe çalışmış, yüzde 2.5’i ise 8 yıldan önce işinden ayrılmış.

• İşsizlerin; yüzde 32.6’sını çalıştığı iş geçici olup işi sona erenler, yüzde 19.9’unu işten çıkarılanlar, yüzde 15.2’sini kendi isteğiyle işten ayrılanlar, yüzde 8’ini işyerini kapatan/iflas edenler, yüzde 7.3’ünü ev işleriyle meşgul olanlar, yüzde 7.6’sını öğrenimine devam eden veya yeni mezun olanlar, yüzde 9.4’ünü ise diğer nedenler oluşturuyor.