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Ekonomi

İşsizlik oranı yüzde 11'e geriledi

TUİK, işsizlik oranının 2010 Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,1 puan düşerek, yüzde 11'e gerilediğini açıkladı.

15 Şubat 2011 02:00

T24 - Türkiye İstatistik Kurumu, işsizlik oranının 2010 Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,1 puan düşerek, yüzde 11'e gerilediğini açıkladı. 


Türkiye'de 2010 Kasım döneminde işsizlik oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,1 puan gerileyerek, yüzde 11,0 oldu. İşsizlik oranı 2009 Kasım döneminde yüzde 13,1 seviyesinde idi.
Tarım dışı işsizlik yüzde 13,7 olurken, genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 20,8 olarak hesaplandı.
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması, ''2010 Kasım Dönemi Sonuçlarına (Ekim, Kasım, Aralık 2010)'' göre, 2009 yılı Kasım ayında 3 milyon 270 bin kişi olan işsiz sayısı, 2010 yılının aynı döneminde 2 milyon 811 bin kişi oldu.


İstihdam ise 21 milyon 741 binden, 22 milyon 854 bin kişiye çıktı.


Kasım dönemi itibariyle Türkiye genelinde mevsim etkilerinden arındırılmamış temel işgücü verileri şöyle:

                                     2009/Kasım      2010/Kasım
                                     -------------   -----------
KURUMSAL OLMAYAN NÜFUS (bin)              70.841         71.642 

15 ve daha yukarı yaştaki nüfus (bin)     52.007         52.860
İŞGÜCÜ (bin)                              25.011         25.665 
.İstihdam (bin)                           21.741         22.854 
.İşsiz (bin)                               3.270          2.811  
İş Gücüne Katılma Oranı (yüzde)             48,1           48,6   
İstihdam Oranı (yüzde)                      41,8           43,2   
İşsizlik Oranı (yüzde)                      13,1           11,0   
.Tarım Dışı İşsizlik Oranı (yüzde)          16,2           13,7   
.Genç Nüfusta İşsizlik Oranı (yüzde)        24,4           20,8   
İşgücüne Dahil Olmayanlar (bin)           26.996         27.195 

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