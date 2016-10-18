İşsizlik oranı yüzde 10'nun üstüne çıktı; önce kadın işten çıkarıldı!

Temmuz ayı işsizlik oranı yüzde 10.7’ye çıktı, bu şubattan beri görülen en yüksek oran. Ekonomideki hız kaybının etkisiyle sanayi sektöründe istihdam kaybı öne çıkıyor. Dikkati çeken ise işini kaybedenlerin hep kadın olması. Sanayide 76 bin istihdam kaybının 69 bini, eğitim sektöründe ise 124 bin kişilik kaybın 83 bini kadın çalışanlardan oluştu.

Türkiye’de temmuz döneminde işsizlik oranı ekonomideki sert yavaşlamanın etkisiyle geçen yıl temmuza göre 0.9, hazirana göre 0.5 puan artarak yüzde 10.7’yle 5 ayın en yüksek oranına çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı ise yüzde 11.2 ile 6 yılın zirvesini gördü. Ekonomideki yavaşlamayla özellikle sanayideki istihdam kaybı işsizlikteki yükselişte etkili oldu. Haziran döneminden temmuz dönemine sanayide tam 76 bin kişi işsiz kaldı. Bu yıl işsizlik oranının kurtarıcısı eğitim sektörü de temmuzda sert düşüş gösterdi. Eğitimde bir aylık istihdam kaybı 124 bin oldu.

İlk vazgeçilen kadın

Hürriyet'ten Şebnem Turhan'ın haberine göre, TÜİK verilerine göre sanayide 76 bin istihdam kaybı olurken bu kaybın 69 bini kadınçalışanlardan oluştu. Aynı şekilde 124 bin kişilik eğitim sektöründeki kaybın da 83 binikadın çalışanlar. Temmuzda hazirana göre 145 bin kadın işsiz kalırken 130 bin erkek çalışan iş buldu. İşsizlik oranındaki yükseliş de kadın çalışanlardaki istihdam kaybından kaynaklandı. Kadınlar her sektörde darbe yedi. Temmuzda hazirana göre sağlıkta 21 bin, ulaştırmada 9 bin, kamu yönetiminde 15 bin, finansta 3 bin, turizmde 3 bin kadın istihdamı azaldı. Ekonomik aktivite, turizmdeki sıkıntılar hep kadın çalışanları vurdu. Kadınlarda işsizlik oranı temmuzda yüzde 14’e fırladı, erkeklerde oran yüzde 9.2 ile genel işsizlik oranının altında gerçekleşti. TÜİK verilerine göre 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 354 bin kişi artarak 3.32 milyon kişi olurken; 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı ise 1.5 puanlık artışla yüzde 19.8 olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 294 bin kişi artarak 27.6 milyon, istihdam oranı ise 0.2 puanlık azalış ile yüzde 47 oldu.İşgücü sayısı temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 650 bin kişi artarak 30.9 milyon, işgücüne katılma oranı ise 0.3 puan artarak yüzde 52.7 olarak gerçekleşti. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 291 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı hizmet sektörünün katkısıyla 586 bin kişi arttı.Temmuz döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.7 puan azalarak yüzde 34.3 olarak gerçekleşti. Ekonomistler, sanayi üretim verilerinde gözlenen yavaşlama, Suriyeli mülteciler ve ekonomideki durgunluk tehdidiyle gelecek aylarda işsizlik oranındaki artışın sürmesini bekliyor.

İşsiz sayısı tarihi zirvesinde

TÜİK verilerine göre, temmuz döneminde mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı 0.2 puanlık artış ile Mayıs 2010’dan bu yana en yüksek olan yüzde 11.2 olurken, işsiz sayısı bir önceki döneme göre 73 bin kişi artarak 3.4 milyon kişi olarak gerçekleşti. 3.4 milyon işsiz bu verinin tarihi zirvesine işaret ediyor. Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 25 bin kişi artarak 27.8 milyon kişi olarak tahmin edilirken, istihdam oranı değişim göstermeyerek yüzde 46.1 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı ise bir önceki döneme göre 0.1 puanlık artış ile yüzde 51.9 oldu.