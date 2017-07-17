İşsizlik oranı yine arttı; yüzde 10,5'te kaldı!

TÜİK’in açıkladığı işsizlik istatistiklerine göre Nisan ayında işsizlik oranı yüzde 10.5 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 463 bin kişi artarak 3 milyon 287 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1.2 puanlık artış ile yüzde 10.5 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 1.4 puanlık artış ile yüzde 12.4 oldu. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 3.8 puanlık artış ile yüzde 19.8 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 1.2 puanlık artış ile yüzde 10.7 olarak gerçekleşti.

İstihdam oranı yüzde 47.2

İstihdam edilenlerin sayısı 2017 yılı Nisan döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 519 bin kişi artarak 28 milyon 157 bin kişi olurken istihdam yüzde 47.2 ile değişmedi.



Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 32 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 550 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 18.9’u tarım, yüzde 19.1’i sanayi, yüzde 7.8’i inşaat, yüzde 54.3’ü ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0.5 puan, sanayi sektörünün payı 0.4 puan azalırken, inşaat sektörünün payı 0.3 puan, hizmet sektörünün payı 0.7 puan arttı.

İşgücüne katılma yüzde 52.7



İşgücü 2017 yılı Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 982 bin kişi artarak 31 milyon 444 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0.7 puan artarak yüzde 52.7 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0.4 puanlık artışla yüzde 72.3, kadınlarda ise 0.8 puanlık artışla yüzde 33.4 olarak gerçekleşti.

Kayıt dışı çalışanlar yüzde 33.9



Nisan 2017 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.4 puan artarak yüzde 33.9 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.6 puanlık artışla yüzde 22.5 oldu.



Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 81 bin kişi artarak 27 milyon 885 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0.1 puanlık artış ile yüzde 46.7 oldu.



Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 60 bin kişi azalarak 3 milyon 550 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0.2 puanlık azalış ile yüzde 11.3 oldu.



Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0.1 puanlık azalış ile yüzde 52.6 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 39 bin, kişi azalırken, sanayi sektöründe 26 bin, inşaat sektöründe 17 bin, hizmet sektöründe 76 bin kişi arttı.