-İŞSİZLİK ORANI TEK HANEYE DÜŞTÜ ANKARA (A.A) - 15.07.2011 - Türkiye'de 2011 yılı Nisan döneminde işsizlik oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,1 puan azalarak, yüzde 9,9 oldu. Böylece, işsizlik oranı 2008 yılı Temmuz ayından bu yana ilk kez tek haneye düşmüş oldu. İşsizlik oranı 2010 Nisan döneminde yüzde 12 seviyesinde idi. Tarım dışı işsizlik yüzde 12,5, olurken, genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 17,9 olarak hesaplandı. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması, ''2011 Nisan Dönemi Sonuçlarına (Mart, Nisan, Mayıs 2011)'' göre, 2010 yılı Nisan ayında 3 milyon 71 bin kişi olan işsiz sayısı, bu yıl söz konusu dönemde 2 milyon 637 bin kişi oldu. İstihdam ise 22 milyon 501 binden, 23 milyon 955 bin kişiye çıktı. Nisan dönemi itibariyle Türkiye genelinde mevsim etkilerinden arındırılmamış temel işgücü verileri şöyle: /* . 2010/Nisan 2011/Nisan . ------------- ------------- KURUMSAL OLMAYAN NÜFUS (bin) 71.173 72.117 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus (bin) 52.360 53.342 İŞGÜCÜ (bin) 25.572 26.592 .İstihdam (bin) 22.501 23.955 .İşsiz (bin) 3.071 2.637 İş Gücüne Katılma Oranı (yüzde) 48,8 49,9 İstihdam Oranı (yüzde) 43,0 44,9 İşsizlik Oranı (yüzde) 12,0 9,9 .Tarım Dışı İşsizlik Oranı (yüzde) 14,9 12,5 .Genç Nüfusta İşsizlik Oranı (yüzde) 21,2 17,9 İşgücüne Dahil Olmayanlar (bin) 26.788 26.750 */