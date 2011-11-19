İşsizlik oranı, kriz öncesi seviyelerine geriledi

T24 - Kalkınma Bakanlığı'na göre, işsizlik, tarım dışı işsizlik ve genç işsizliği oranları 2011 yılı Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre önemli bir azalış gösterdi. Gerçekleşen oranlar değerlendirildiğinde, söz konusu dönemde işgücü piyasasında kriz öncesi döneme yakın değerler ortaya çıktı.



Kalkınma Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde açıklanan Hane halkı İşgücü Anketi 2011 yılı Ağustos dönemi (Temmuz, Ağustos, Eylül 2011) sonuçlarını değerlendirdi.



Buna göre, istihdamdaki artışta tarım ve hizmet sektörleri belirleyici oldu. Bununla beraber inşaat sektöründeki istihdam da dikkate değer bir artış gösterdi.



2011 yılı Ağustos döneminde istihdam, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 689 bin kişi arttı, ancak bir önceki aya göre 69 bin kişi azaldı. Söz konusu bir yıllık dönemde tarım istihdamı 526 bin kişi artarak 6 milyon 704 bin kişi olurken, tarım dışı istihdam 1 milyon 164 bin kişi artarak 18 milyon 181 bin kişi oldu.



Tarım dışı sektörlerdeki istihdam değişimlerine bakıldığında ise sanayi sektöründe 157 bin, inşaat sektöründe 366 bin ve hizmetler sektöründe 641 bin kişi artış görüldü. Söz konusu dönemde en fazla istihdam artışı yüzde 185,7 ile gayrimenkul sektöründe ve yüzde 29,3 ile elektrik, gaz, buhar, su ve kanalizasyon sektörlerinde meydana geldi. Diğer yandan, en fazla istihdam azalışı ise yüzde 4,5 ile kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor sektöründe görüldü.



İstihdamın sektörel dağılımına bakıldığında, istihdam edilenler içerisinde tarım sektöründe çalışanların payı geçen yılın Ağustos döneminde yüzde 26,6 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 26,9'a yükseldi.



Diğer yandan, sanayi ve hizmetler sektörlerinde istihdam edilenlerin toplam istihdam içerisindeki payı bir önceki yılın aynı dönemine göre sırasıyla 0,7 ve 0,6 puan azalarak yüzde 18,8 ve yüzde 46,6 oldu. Buna karşın, istihdam edilenler içerisinde inşaat sektörünün payı geçen yılın aynı dönemine göre 1,1 puan artarak yüzde 7,7'ye çıktı.



Bakanlığın değerlendirmesine göre, 2011 yılı Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre işgücüne katılma oranı arttı ve işgücü dışında kalma eğilimi azaldı. Bu dönemde işgücüne katılma oranı yüzde 49,7'den yüzde 51'e ulaştı. Çalışma çağı nüfusu, söz konusu dönemde yüzde 2,1 artarken, işgücü yüzde 4,7 arttı, ancak işgücüne katılma oranı bir önceki aya göre 0,2 puan geriledi. Bu durum, özellikle kadınların işgücüne katılımında bir önceki döneme göre 0,3 puanlık düşüş sonucu gerçekleşti. Bu çerçevede 2011 yılı Ağustos döneminde kadınların işgücüne katılımı yüzde 30 oldu.



İşsizlik, tarım dışı işsizlik ve genç işsizliği oranları 2011 yılı Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre önemli bir azalış gösterdi. Nitekim geçen yılın Ağustos döneminde işsizlik, tarım dışı işsizlik ve genç işsizliği oranları sırasıyla yüzde 11,4, yüzde 14,5 ve yüzde 21,1 iken, bu yılın aynı döneminde söz konusu oranlar sırasıyla yüzde 9,2, yüzde 11,9 ve yüzde 18,6'ya geriledi. Oranlar değerlendirildiğinde, 2011 yılı Ağustos döneminde işgücü piyasasında kriz öncesi döneme yakın değerler ortaya çıktı.



2008 yılının Temmuz döneminde işsizlik, tarım dışı işsizlik ve genç işsizliği oranları sırasıyla yüzde 9,9, yüzde 12,5 ve yüzde 18,9'du.



