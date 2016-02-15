Türkiye'de, işsiz sayısı 3 milyon 125 bin kişiye yükseldi

Türkiye genelinde işsizlik oranı, Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsayan Kasım döneminde, bir önceki döneme göre değişmeyerek yüzde 10.5 düzeyinde kaldı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı Kasım döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 29 bin kişi artarak 3 milyon 125 bin kişiye yükseldi. 2015 Ekim dönemine göre ise değişmeyerek yüzde 10.5 düzeyinde gerçekleşti.

Yıllık bazda; tarım dışı işsizlik 0.3 puanlık azalış ile yüzde 12.4, 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik 0.8 puanlık azalış ile yüzde 19.1 ve 15-64 yaş grubundaki işsizlik de 0.2 puan azalış ile yüzde 10.7 olarak gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı 2015 yılı Kasım döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 802 bin kişi artarak 26 milyon 676 bin kişi, istihdam oranı ise 0.7 puanlık artış ile yüzde 45.8 oldu.Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 26 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 828 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 19.3’ü tarım, yüzde 20.1’i sanayi, yüzde 7.5’i inşaat, yüzde 53.1’i ise hizmetler sektöründe yer aldı.

Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 1.1 puan artarken, tarım sektörünün payı 0.7 puan, sanayi sektörünün payı 0.3 puan, inşaat sektörünün payı ise 0.1 puan azaldı. İşgücü 2015 yılı Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 831 bin kişi artarak 29 milyon 801 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0.7 puan artarak yüzde 51.2 olarak gerçekleşti.

Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0.3 puanlık artışla yüzde 71.3, kadınlarda ise 1.1 puanlık artışla yüzde 31.6 olarak gerçekleşti.