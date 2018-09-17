İşsizlik oranı Haziran döneminde yüzde 10.2 oldu (2)

(Ayrıntılar, grafik ve tablo ile güncellendi)

İstanbul, 17 Eylül (DHA) – Türkiye genelinde işsizlik Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarını kapsayan Haziran döneminde değişim göstermeyerek yüzde 10.2 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ise 15 ve üstü yaştakilerde işsiz sayısı Haziran’da geçen yılın aynı dönemine göre 64 bin kişi artarak 3 milyon 315 bin kişiye yükseldi.

TÜİK verilerine göre;

“Haziran döneminde tarım dışı işsizlik oranı yüzde 0.1 puanlık düşüşle yüzde 12.1 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24) işsizlik oranı 1.2 puanlık düşüşle yüzde 19.4’e gerilerken, 15.64 yaş grubunda ise bu oran değişim göstermeyerek yüzde 10.4 olarak gerçekleşti.

“İstihdam edilenlerin sayısı Haziran döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 611 bin kişi artarak 29 milyon 314 bin kişi, istihdam oranı ise 0.4 puanlık artışla yüzde 48.4’e yükseldi.

“Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 133 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 744 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 19.2’si tarım, yüzde 19.6’sı sanayi, yüzde 7.2’si inşaat, yüzde 54’ü ise hizmet sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında ise tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0.9 puan, inşaat sektörünün payı 0.4 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0.8 puan, hizmet sektörünün payı 0.4 puan arttı.

“İşgücü Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 675 bin kişi artarak 32 milyon 629 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0.4 puan artarak yüzde 53.8 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0.4 puanlık artışla yüzde 73.4, kadınlarda ise 0.5 puanlık artışla yüzde 34.6’ya yükseldi.

“Haziran döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.7 puan azalarak yüzde 34’e geriledi. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre değişim göstermeyerek yüzde 22.4 oldu.

“Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam, bir önceki döneme göre 75 bin kişi artarak 28 milyon 748 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0.1 puan artarak yüzde 47.4 oldu.

“Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 93 bin kişi artarak 3 milyon 505 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0.3 puan artarak yüzde 10.9 oldu.

“Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0.2 puan artarak yüzde 53.2 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 30 bin, inşaat sektöründe 6 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 68 bin, hizmet sektöründe ise 43 bin kişi arttı.” (Tablo)