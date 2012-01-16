İşsizlik oranı Ekim'de yüzde 9.1'e yükseldi

T24 - İşsizlik oranı Ekim ayında yüzde 9.1 olarak gerçekleşti. İşsiz sayısı 2 milyon 454 bin kişiye çıktı.





Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Ekim ayında işsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 2.1 puanlık azalışla yüzde 9.1 oldu. İşsizlik oranı Eylül ayında ise yüzde 8.8 düzeyindeydi.



Kentsel yerlerde işsizlik oranı 2.5 puanlık azalışla yüzde 11.1, kırsal yerlerde ise 1.1 puanlık azalışla yüzde 5.3 oldu.



Türkiye'deki işsiz sayısı 2 milyon 454 bin kişi, istihdam edilenlerin sayısı da 24 milyon 486 bin kişi oldu.



