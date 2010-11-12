-İŞSİZLİK ORANI AĞUSTOSTA YÜZDE 11,4 OLDU ANKARA (A.A) - 12.11.2010 - Türkiye'de Ağustos döneminde işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre 2 puan düşerek yüzde 11,4 oldu. İşsizlik oranı bir önceki yıl aynı dönemde yüzde 13,4 seviyesinde idi. Tarım dışı işsizlik yüzde 14,5 olurken, genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 21,1 olarak hesaplandı. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması, ''2010 Ağustos Dönemi Sonuçlarına (Temmuz, Ağustos, Eylül 2010)'' göre, 2009 yılı Ağustos ayında 3 milyon 429 bin kişi olan işsiz sayısı, bu yıl söz konusu dönemde 2 milyon 971 bin kişi oldu. İstihdam ise 22 milyon 108 binden, 23 milyon 195 bin kişiye çıktı.