T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

İŞSİZLİK ORANI 2,9 PUAN AZALDI ANKARA (A.A)

15 Temmuz 2010 13:17

-İŞSİZLİK ORANI 2,9 PUAN AZALDI ANKARA (A.A) - 15.07.2010 - Türkiye'de Nisan ayında işsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre 2,9 puan azalarak yüzde 12 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması, ''2010 Nisan Dönemi sonuçlarına (Mart, Nisan, Mayıs 2010)'' göre, Türkiye genelinde işsiz sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 547 bin kişi azalarak, 3 milyon 71 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı Nisan ayında piyasa tahminlerinin üzerinde azalarak, yüzde 12 seviyesinde gerçekleşti. Geçen yıl aynı ayda işsizlik, yüzde 14,9 olarak açıklanmıştı. Piyasalar, Nisan ayındaki işsizlik oranını yüzde 12,8 düzeyinde gerçekleşeceğini tahmin ediyordu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24