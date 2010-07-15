-İŞSİZLİK ORANI 2,9 PUAN AZALDI ANKARA (A.A) - 15.07.2010 - Türkiye'de Nisan ayında işsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre 2,9 puan azalarak yüzde 12 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması, ''2010 Nisan Dönemi sonuçlarına (Mart, Nisan, Mayıs 2010)'' göre, Türkiye genelinde işsiz sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 547 bin kişi azalarak, 3 milyon 71 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı Nisan ayında piyasa tahminlerinin üzerinde azalarak, yüzde 12 seviyesinde gerçekleşti. Geçen yıl aynı ayda işsizlik, yüzde 14,9 olarak açıklanmıştı. Piyasalar, Nisan ayındaki işsizlik oranını yüzde 12,8 düzeyinde gerçekleşeceğini tahmin ediyordu.