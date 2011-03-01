İşsizlik oranı 2010'da yüzde 11.9'a düştü

T24 - Türkiye genelinde işsiz sayısı 3 milyon 46 bin kişiye geriledi.





Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2010'da işsizlik oranının yüzde 11.9'a gerilediğini açıkladı. İşsizlik oranı bir önceki yıl yüzde 14 düzeyindeydi.

Kentsel yerlerde işsizlik oranı 2.4 puanlık azalışla yüzde 14.2, kırsal yerlerde ise 1.6 puanlık azalışla yüzde 7.3 oldu.

Türkiye'de tarım dışı işsizlik oranı bir önceki yıla göre 2.6 puanlık azalışla yüzde 14.8 olarak gerçekleşti. Bu oran, erkeklerde geçen yılın aynı dönemine göre 2.8 puanlık azalışla yüzde 13.2, kadınlarda ise 1.7 puanlık azalışla yüzde 20.2 oldu. Genç nüfusta işsizlik oranı 3.6 puanlık azalışla yüzde 21.7'ye geriledi.

Türkiye genelinde işsiz sayısı bir önceki yıla göre 425 bin kişi azalarak 3 milyon 46 bin kişiye düştü.

2010 yılında istihdam edilenlerin sayısı, bir önceki yıla göre 1 milyon 317 bin kişi artarak, 22 milyon 594 bin kişiye ulaştı. 2010 yılında tarım sektöründe çalışan sayısı 443 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 874 bin kişi artış gösterdi.

Kayıtdışı işsizlik oranı 0.5 puanlık azalışla yüzde 43.3 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı, bir önceki yıla göre 0.9 puanlık artışla yüzde 48.8 oldu.



En yüksek işsizlik İstanbul ve Ortadoğu Anadolu'da

İşsizlik oranının en yüksek olduğu bölgeler yüzde 14.3 ile İstanbul ve Ortadoğu Anadolu bölgeleri iken, en düşük olduğu bölge yüzde 6.1 ile Doğu Karadeniz bölgesi olarak belirlendi.



İstihdam edilenlerin yüzde 17,5'i İstanbul'da

Kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfusun yüzde 18.3’ünü barındıran İstanbul, toplam istihdamın da yüzde 17.5’ine sahip. Çalışma çağındaki nüfus içindeki payı yüzde 6,7 olan Ankara bölgesi ise toplam istihdamın yüzde 6.4’ünü oluşturuyor.