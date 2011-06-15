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Ekonomi

İŞSİZLİK ORANI 10,8'E DÜŞTÜ ANKARA (A.A)

15 Haziran 2011 13:24

-İŞSİZLİK ORANI 10,8'E DÜŞTÜ ANKARA (A.A) - 15.06.2011 - Türkiye'de 2011 yılı Mart döneminde işsizlik oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,9 puan azalarak, yüzde 10,8 oldu. İşsizlik oranı 2010 Mart döneminde yüzde 13,7 seviyesinde idi. Tarım dışı işsizlik yüzde 13,4 olurken, genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 19,3 olarak hesaplandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması, ''2011 Mart Dönemi Sonuçlarına (Şubat, Mart, Nisan 2011)'' göre, 2010 yılı Mart ayında 3 milyon 438 bin kişi olan işsiz sayısı, bu yıl söz konusu dönemde 2 milyon 816 bin kişi oldu. İstihdam ise 21 milyon 741 binden, 23 milyon 286 bin kişiye çıktı. Mart dönemi itibariyle Türkiye genelinde mevsim etkilerinden arındırılmamış temel işgücü verileri şöyle: /*             .                                       2010/Mart      2011/Mart .                                     -------------  ------------- KURUMSAL OLMAYAN NÜFUS (bin)              71.105         72.014 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus (bin)     52.287         53.242 İŞGÜCÜ (bin)                              25.179         26.103   .İstihdam (bin)                         21.741         23.286   .İşsiz (bin)                             3.438          2.816     İş Gücüne Katılma Oranı (yüzde)         48,2           49,0     İstihdam Oranı (yüzde)                  41,6           43,7     İşsizlik Oranı (yüzde)                  13,7           10,8   .Tarım Dışı İşsizlik Oranı (yüzde)        16,7           13,4   .Genç Nüfusta İşsizlik Oranı (yüzde)      24,6           19,3    İşgücüne Dahil Olmayanlar (bin)        27.108         27.139 */

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