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Ekonomi

İşsizlik ödeneğine 41 bin başvuru ANKARA (A.A)

11 Kasım 2011 12:47

-İşsizlik ödeneğine 41 bin başvuru ANKARA (A.A) - 11.11.2011 - Ekim ayında 41 bin 413 kişi işsizlik ödeneğinden yararlanmak üzere Türkiye İş Kurumuna (İŞKUR) başvuruda bulundu. Uygulamanın başladığı 2002 yılının mart ayından 30 Eylül'e kadar sisteme 2 milyon 920 bin 124 kişi başvuruda bulundu, 2 milyon 362 bin 182 kişi işsizlik ödeneği almaya hak kazandı. Bu kişilere toplam 4 milyar 404 milyon 625 bin 615 lira ödendi. İşsizlik ödeneğinden yararlanmak üzere ekim ayında 41 bin 413 kişi İŞKUR'a başvurdu. Geçen ay, 161 bin 529 kişiye, 63 milyon 181 bin 60 lira ödeme yapıldı. Ekimde Ücret Garanti Fonu'ndan 194 kişiye toplam 385 bin 596 lira ödeme yapılırken, 152 kişiye 42 bin 906 lira kısa çalışma ödeneği verildi. İşsizlik Sigortası Fonu'nun toplam varlığı ise 31 Ekim 2011 itibarıyla 52 milyar 78 milyon 335 lira olarak belirlendi.

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