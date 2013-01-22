T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

İşsizlik ödeneği için başvuranların sayısı 125 bin kişi arttı

İşsizlik ödeneğine başvurular geçen yıl, bir önceki yıla göre 125 bin 237 kişi arttı

22 Ocak 2013 14:09

 

Geçen yıl, işsizlik ödeneği almak için İŞKUR'a 566 bin 475 kişi başvururken, 347 bin 866 kişi işsizlik ödeneği almaya hak kazandı. 
Sigortalı işsizlerin, hizmet akdinin sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde İŞKUR birimlerine veya elektronik ortamda başvurulduğunda en az 600 gün çalışmış sigortalılar 180, 900 gün çalışmış sigortalılar 240 ve bin 80 gün çalışmış sigortalılar 300 gün süreyle işsizlik sigortası hizmetlerinden yararlanabiliyor. 
İŞKUR verilerine göre, 2012 yılında işsizlik ödeneği için başvuran kişi sayısı, bir önceki yıla göre 125 bin 237 kişi arttı. İŞKUR'a, işsizlik sigortası hizmetlerinden faydalanmak üzere 2012'de 566 bin 475 kişi başvurdu. 

ETİKETLER

işsizliksgkmaaş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24