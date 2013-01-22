İşsizlik ödeneği için başvuranların sayısı 125 bin kişi arttı

Geçen yıl, işsizlik ödeneği almak için İŞKUR'a 566 bin 475 kişi başvururken, 347 bin 866 kişi işsizlik ödeneği almaya hak kazandı.

Sigortalı işsizlerin, hizmet akdinin sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde İŞKUR birimlerine veya elektronik ortamda başvurulduğunda en az 600 gün çalışmış sigortalılar 180, 900 gün çalışmış sigortalılar 240 ve bin 80 gün çalışmış sigortalılar 300 gün süreyle işsizlik sigortası hizmetlerinden yararlanabiliyor.

İŞKUR verilerine göre, 2012 yılında işsizlik ödeneği için başvuran kişi sayısı, bir önceki yıla göre 125 bin 237 kişi arttı. İŞKUR'a, işsizlik sigortası hizmetlerinden faydalanmak üzere 2012'de 566 bin 475 kişi başvurdu.