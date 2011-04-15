İşsizlik ocak ayında yüzde 11,9'a geriledi

T24 - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), işsizlik oranının, 2011 Ocak döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 2.6 puan gerileyerek yüzde 11.9'a düştüğünü açıkladı. Ocakta Türkiye'deki işsiz sayısı 3 milyon 44 bin kişi, istihdam edilenlerin sayısı 22 milyon 461 bin kişi, genç işsizliği yüzde 22 oldu.





Türkiye'de 2011 yılı Ocak döneminde işsizlik oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,6 puan düşerek, yüzde 11,9 oldu. İşsizlik oranı 2010 Ocak döneminde yüzde 14,5 seviyesinde idi.

Tarım dışı işsizlik yüzde 14,7 olurken, genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 22 olarak hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması, "2011 Ocak Dönemi Sonuçlarına (Aralık 2010, Ocak, Şubat 2011)" göre, 2010 yılı Ocak ayında 3 milyon 591 bin kişi olan işsiz sayısı, bu yıl söz konusu dönemde 3 milyon 44 bin kişi oldu.

İstihdam ise 21 milyon 162 binden, 22 milyon 461 bin kişiye çıktı.

Ocak dönemi itibariyle Türkiye genelinde mevsim etkilerinden arındırılmamış temel işgücü verileri şöyle:



2010/Ocak 2011/Ocak



KURUMSAL OLMAYAN NÜFUS (bin) 70.975 71.817



15 ve daha yukarı yaştaki nüfus (bin) 52.150 53.051

İŞGÜCÜ (bin) 24.753 25.505

* İstihdam (bin) 21.162 22.461

* İşsiz (bin) 3.591 3.044

İş Gücüne Katılma Oranı (yüzde) 47,5 48,1

İstihdam Oranı (yüzde) 40,6 42,3

İşsizlik Oranı (yüzde) 14,5 11,9

* Tarım Dışı İşsizlik Oranı (yüzde) 17,6 14,7

* Genç Nüfusta İşsizlik Oranı (yüzde) 25,9 22,0

İşgücüne Dahil Olmayanlar (bin) 27.397 27.546

