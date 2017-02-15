İşsizlik Mart 2010'dan bu yana en yüksek seviyede

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 Kasım ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. İşsizlik oranı geçen yılın kasım döneminde yüzde 12,1'e yükseldi. İşsizlik böylece Mart 2010'dan bu yana ilk kez yüzde 12'yi aştı. İşsiz sayısı 3,7 milyonun üzerine çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine işsizlik oranı geçen yılın kasım döneminde yüzde 12,1'e yükseldi. İşsizlik ekimde yüzde 11,8, önceki yılın aynı döneminde ise yüzde 10,5 düzeyindeydi.

Gençt nüfusta işsizlik yüzde 22

Tarım dışı işsizlik oranı 1,9 puanlık artış ile yüzde 14,3 olarak gerçekleşti. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 3,5 puanlık artış ile yüzde 22,6 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 1,6 puanlık artış ile yüzde 12,3 olarak belirlendi.

İşsiz sayısı 590 bin arttı

Ülke genelinde işsiz sayısı, 590 bin kişi artarak 3 milyon 715 bin kişi oldu. İstihdam edilenlerin sayısı ise kasım döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 391 bin kişi artarak 27 milyon 67 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 45,8 oldu.

İşgücü bir önceki yılın aynı dönemine göre 980 bin kişi artarak 30 milyon 781 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,9 puan artarak yüzde 52,1 olarak gerçekleşti.

Tarımda çalışan sayısı 101 bin azaldı

Tarım sektöründe çalışan sayısı 101 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 491 bin kişi arttı.

İstihdam edilenlerin yüzde 18,7’si tarım, yüzde 19,6’sı sanayi, yüzde 7,4’ü inşaat, yüzde 54,2’si ise hizmetler sektöründe yer aldı.

Kayıt dışı çalışanlar yüzde 33





Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,7 puan artarak yüzde 33,3 olarak gerçekleşti.





Kamu istihdamı arttı





Maliye Bakanlığı tarafından derlenen verilere göre, 2016 yılı dördüncü çeyreğinde toplam kamu istihdamı 2015 yılının aynı dönemine göre yüzde 1,2 oranında artarak 3 milyon 562 bin kişi olarak gerçekleşti.