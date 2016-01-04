İşsizlik maaşı ne kadar oldu?

Asgari ücrette yüzde 30’luk artış, İşsizlik Sigortası’ndan faydalananları da etkiledi. İşsizlik maaşında alt limit 509 liradan 659 liraya yükseldi, üst limit ise bin 19 liradan bin 318 liraya çıktı.

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre İşsizlik maaşının üst sınırı bin 19 liradan bin 318 liraya çıktı. Yasa uyarınca işsizlik maaşlarında alt ve üst limitler yürürlükteki asgari ücrete göre belirleniyor. İşsizlik maaşı bağlanırken, son 4 aylık dönemdeki ortalama brüt kazanç dikkate alınıyor. Bu kazancın yüzde 40’ı tutarında işsizlik maaşı ödeniyor. Ancak, çalışırken alınan ücret tutarı ne olursa olsun bağlanacak işsizlik maaşı, brüt asgari ücretin yüzde 80’ini aşamıyor.

1 Ocak’tan itibaren yürürlüğe giren yeni asgari ücret dolayısıyla işsizlik maaşında alt limit 509 liradan 659 liraya yükseldi. Üst limit ise bin 19 liradan bin 318 liraya çıktı. İşsiz kalmadan önceki brüt maaşı 3 bin 300 lira ve üzerinde olanların işsizlik maaşı, 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere 300 liraya kadar artacak. İşsizlik Sigortası’ndan 2015’in ocak-kasım döneminde 1 milyar 992 milyon lira tutarında işsizlik maaşı ödendi. İşsizlik maaşı tutarı 2013’te 1 milyar 272 milyon, 2014’te ise 1 milyar 658 milyon lira oldu.