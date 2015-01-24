İşsizlik maaşı başvuruları 3 yılda 2'ye katlandı

İşsizlik artmaya devam ediyor. İşsiz kalan vatandaşın umudu ise işsizlik ödeneği. 2014 yılında işsizlik ödeneği için başvuranların sayısı 3 yılda yüzde 101,6 artarak 889 bin 795'e yükseldi. 2014 yılında toplam 1 milyon 657 bin 723 TL "işsizlik ödemesi" yapıldı.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) verilerinden yapılan tespitlere göre, işsiz ordusu her geçen yıl biraz daha büyürken işsizlik ödeneği başvuruları da hızla artıyor. İşsiz kalan vatandaşın umudu ise işsizlik ödeneği. 2011 yılında 441 bin328 kişi İŞKUR'a işsizlik ödeneği için başvuru yaparken bu rakam 2014 yılısonunda yüzde 100'e yakın bir artışla 889 bin 795 bine ulaştı. 2012 yılında da toplam 609 bin 242 vatandaş, kişi işsizlik ödeneği için başvuru bulunmuştu.

ANKA Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, 2014 yılında işsizlik ödeneği için başvurusu yapanların 439 bin 10'u işsizlik ödeneğini hak etti. İşsizlik ödeneği hak eden kişi sayısı geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 21.18 artarken, geçen ayla kıyaslandığında yüzde 15.51 oranında artış gösterdi.

2014 yılında 889 bin 795 çalışanın ödeneği hak ettiği fondan, toplam1 milyon 657 bin 723 TL ödeme yapıldı. 2014 yılı Aralık ayında ise 288bin 992 kişiye 161 bin 14 TL ödeme yapıldı. Gerçekleşen ödemeler geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38.55 artarken, geçen ayla kıyaslandığında yüzde 8.28 oranında artış gösterdi.

Sigortalı işsizlerin, hizmet akdinin sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde İŞKUR birimlerine veya elektronik ortamda başvurulduğunda en az 600 gün çalışmış sigortalılar 180, 900 gün çalışmış sigortalılar 240 ve bin 80 gün çalışmış sigortalılar 300 gün süreyle işsizlik sigortası hizmetlerinden yararlanabiliyor.