İşsizlik maaşı alanların sayısı arttı

Dünya ekonomilerini derinden sarsan mali kriz Türkiye istihdam piyasasına olumsuz yansıdı. İşsizlik Sigortası Fonu'ndan maaş alanların sayısında geçen yılın eylül ayına göre 40 bin kişilik artış yaşandı.



Geçen yılın eylül ayında 98 bin kişi işsizlik ödeneği alırken, bu yılın aynı döneminde 138 bin 523 kişi işsiz kaldığı için fondan maaş aldı.



Son iki yıldır dünya ekonomilerinde yaşanan durgunluk, Türkiye'deki istihdam piyasasına daralma olarak yansıdı. İşsizlik oranlarında geçen yıla göre yüzde 0,6 artış yaşanırken, işsizlik maaşı alanların sayısında ise büyük bir patlama yaşandı. İşsizlik Sigortası Fonu'ndan bu yılın başında 106 bin kişi işsizlik maaşı aldı. Ancak işsiz kaldığı için maaş alanların sayısı her geçen ay arttı. Son 5 ayda 119 bin ile 120 bin arasında gidip gelen işsizlik maaşı alanların sayısında ağustosta büyük bir artış yaşandı. 138 bin 742 kişiyle fon tarihinde bir rekor kırıldı. Eylül ayında ise kısmi bir düşüş yaşanarak 138 bin 523 kişiye 45 milyon 292 bin 506 YTL işsizlik maaşı ödendi. Geçen yılın Eylül ayında fondan maaş alan işsiz sayısı 98 bin 975'te kalmıştı.



Mevsimsel ve global krizin etkisiyle Ağustos ve Eylül aylarında yaşanan artış Türkiye İş Kurumu'nun dikkatinden kaçmadı. Kurumun, İşsizlik Sigortası Fonu Aylık Bülteni'nde artışı açıklamak için ayrı bir not yazıldı. Bültende "Ağustos ve Eylül aylarında ödeme yapılan kişi sayısındaki artış, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklik sonucu Ağustos ve Eylül 2008 ayları içerisinde başvuran sigortalı işsizlerin işlemlerinin aynı ay içinde tamamlanmasını müteakip yapılan ödemelerden kaynaklanmaktadır." denildi. 36,5 milyar Yeni Türk Lirası'nın biriktiği fondan 2002 mart ayından bu yana 1 milyon 173 bin 234 kişi işsizlik maaşı aldı. 6 yılda işsizlere ödenen para ise 1 milyar 659 milyon YTL'yi geçti.



İşsizlik maaşı alanlar bu yıl ağustosta rekor kırdı



Aylar 2007 2008



Mayıs 100 bin 514 119 bin 256



Haziran 99 bin 38 119 bin 730



Temmuz 100 bin 443 121 bin 701



Ağustos 102 bin 107 138 bin 742



Eylül 98 bin 975 138 bin 543





*Kaynak: İŞKUR verileri

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