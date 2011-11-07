İşsizlik maaşı 5 aya düşecek

T24 - İŞKUR, 2015 yılının sonuna kadar işe yerleştirdiklerinin yüzde 35'inin kadınlar arasından olmasını hedefliyor. Kurum, işsizlik ödeneği alma süresini de 5 aya düşürecek.



Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2011-2015 arasındaki stratejik amaçlarını belirledi.



Buna göre, iş gücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda istihdam hizmetlerini çeşitlendirecek ve işe yerleştirmede aktif rol oynayacak kurum, iş gücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik olarak da aktif iş gücü programları geliştirecek. Kurum, programları yaygınlaştırmanın yanı sıra, etkinliğini de artıracak.



İş gücü piyasasını etkin bir şekilde izleyip değerlendirecek kurum, güçlü de bir kurumsal yapı oluşturacak.



Stratejik hedeflerini de belirleyen İŞKUR, özel sektörden alınan açık işlerin sayısını her yıl, bir önceki yıla göre yüzde 25 oranında artıracak. Kurum, bu alanda işe yerleştirilenlerin sayısını da her yıl, bir önceki yıla göre yüzde 30 artırmayı hedefliyor.



Planda dikkati çeken hedeflerden biri de 2015 yılı sonuna kadar Kurum tarafından işe yerleştirilenlerin yüzde 35'inin kadınlardan oluşmasını sağlama hedefi... İŞKUR, bu hedef için toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımına ilişkin bilinç oluşturacak çalışmalarla kadının iş gücüne katılımına ve istihdamına yönelik çalışmalara öncelik verecek.

150 bin işsize danışmanlık



Her yıl, büyükşehir belediyesi olan illerde istihdam fuarı, diğer illerde ise istihdam fuarı ya da kariyer günleri düzenlemek isteyen kurumun hedefleri arasında her yıl, 6 aydan uzun süredir kuruma kayıtlı 150 bin işsize iş danışmanlığı hizmeti vermek de yer alıyor.



İş gücü yetiştirme programlarını başarıyla tamamlayan işsizlerin tamamının iş danışmanlığı hizmetinden yararlanmasını sağlamak yönünde de önemli çalışmalar yapmaya hazırlanan İŞKUR, 2015 yılına kadar istihdam garantili olmayan iş gücü yetiştirme kurslarını başarı ile bitirenlerin işe yerleştirme oranını yüzde 40'a çıkarmayı planlıyor.



Öncelikli olarak mesleği olmayanlardan olmak üzere kuruma kayıtlı 400 bin işsizi aktif iş gücü programlarından yararlandıracak kurum, 2011 yılından itibaren İŞKUR'a yeni kayıt yaptıran mesleksiz tüm iş arayanlara mesleğe yönlendirme hizmeti sunacak. Plana göre, 2015 yılı sonuna kadar 25 bin kişi de girişimcilik eğitimi programlarından yararlandırılacak.

İşsizlik ödeneği 5 aya düşecek



İŞKUR, 2015 yılı sonuna kadar en az yarısı Kuruma kayıtlı 18-29 yaş arası işsizlerden olmak üzere 400 bin işsizi de staj programlarından yararlandırmak için çalışmalarını yürütüyor.



Planda, kurum hizmetlerinde çalışan sayısının, sözleşmeli ve hizmet alımı yoluyla istihdam edilenler dahil 2011 yılında 5 bine, 2013 yılında 7 bin 500'e ve 2015 yılında 10 bine çıkarılması düşünülüyor.



Planda, işsizleri üzecek hedefler de yer alıyor. İŞKUR, işsizlik ödeneğini alan işsizlerin, şu an itibariyle prim ödeme süresine bağlı olarak 180, 240 ve 300 gün olan ödenek alma süresini, 2015 yılı sonuna kadar ortalama 5 aya düşürmeyi hedefliyor.



