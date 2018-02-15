İşsizlik Kasım döneminde yüzde 10.3 ile çift hanede (2)

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İstanbul, 15 Şubat (DHA) - Türkiye genelinde işsizlik, Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsayan Kasım döneminde, yüzde 10.3 ile çift haneli düzeyde kaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı Kasım döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 440 bin kişi azalarak 3 milyon 275 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.8 puanlık azalış ile yüzde 10.3 olurken, bir önceki döneme göre değişmedi.

Gelişmiş ekonomilerde temel işsizlik verisi olarak kabul edilen tarım dışı işsizlik oranı da, yıllık bazda 2.1 puanlık azalış ile yüzde 12.2 olarak belirlendi.

Yıllık bazda, genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 3.3 puanlık azalış ile yüzde 19.3\'e gerilerken, 15-64 yaş grubunda bu oran 1.8 puanlık azalış ile yüzde 10.5\'e indi.

Kasım döneminde istihdam edilenlerin sayısı 1 milyon 448 bin kişi artarak 28 milyon 515 bin kişiye, istihdam oranı ise 1.5 puanlık artışla yüzde 47.3’e çıktı.

Bu dönemde;

- tarım sektöründe çalışan sayısı 244 bin,

- tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 205 bin kişi arttı.

İstihdam edilenlerin;

- yüzde 18.6’sı tarım,

- yüzde 19.2’si sanayi,

- yüzde 7.6’sı inşaat,

- yüzde 54.6sı ise hizmetler sektöründe yer aldı.

Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0.1 puan, sanayi sektörünün payı 0.5 puan azalırken, inşaat sektörünün payı 0.2 puan, hizmet sektörünün payı ise 0.4 puan arttı.

İşgücü 2017 yılı Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre bir milyon dokuz bin kişi artarak 31 milyon 790 bin kişiye, işgücüne katılma oranı ise 0.7 puan artarak, yüzde4 52.8 olarak gerçekleşti.

Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0.2 puanlık artışla yüzde 72,4, kadınlarda ise 1.1 puanlık artışla yüzde 33.8 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 143 bin kişi artarak 28 milyon 780 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0.2 puanlık artış ile yüzde 47.8 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 30 bin kişi azalarak üç milyon 243 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0.2 puanlık azalış ile yüzde 10.1 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0.1 puanlık artış ile yüzde 53.2 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 21 bin, inşaat sektöründe 35 bin, hizmet sektöründe 87 bin kişi artarken, sanayi sektöründe değişim olmadı. (Grafik - Tablo)