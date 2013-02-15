İşsizlik Kasım ayında yüzde 9.4'e çıktı

İşsizlik oranı geçen yılın Kasım ayında yüzde 9.4'e yükseldi.



İşsizlik oranı geçen yılın Kasım ayında yüzde 9.4 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yıl işsizlik rakamı yüzde 9. düzeyindeydi. 2012 Ekim döneminde de işsizlik yüzde 9.1'di.

Türkiye genelinde işsiz sayısı Kasım'da önceki yılın aynı dönemine göre 201 bin kişi artarak 2 milyon 630 bin kişiye yükseldi.

Tarımdışı işsizlik oranı 0.3 puanlık artış ile yüzde 11.7, 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı ise 1.8 puanlık artış ile yüzde 18.8 oldu.