'İşsizlik, İtalyan gençleri ana kuzusu yaptı'

Popüler kültürde sıklıkla "ana kuzusu" yakıştırması yapılan İtalyanların bu özelliği bir araştırmayla teyit edildi.

Avrupa Komisyonu'nun istatistik kurumu Eurostat tarafından 2015 verilerinin analiz edilmesiyle hazırlanan rapora göre, Slovakya, İtalya ve Malta, anne-babalarıyla yaşayan genç yetişkin oranının en yüksek olduğu AB ülkeleri.

Araştırmaya göre 18-34 yaş arası İtalyanların yüzde 67.3'ü anne-baba evinde yaşamaya devam ediyor. İtalya'yı bu dalda geçen tek ülke ise yüzde 69.6 ile Slovakya oldu.

Ancak Slovakya'da 2010-2015 arası bu eğilimin azaldığı görülürken İtalya'da 5 yılda yaklaşık yüzde 6'lık bir artış görülüyor. Slovakya'da anne-babalarıyla yaşayan genç yetişkin oranı 2010'da yüzde 71.4'ken 2015'te yüzde 69.6'ya geriledi. İtalya'da ise 2010'daki yüzde 61.4'lük oran 2015'te yüzde 67.3'e ulaştı.

Aileleriyle yaşamayı sürdüren 18-34 yaş arası gençlerin oranının en yüksek olduğu 3. ülke ise yüzde 66.1 ile Malta oldu.

Bu kategoride AB ortalaması yüzde 47.9 olarak belirlendi.

Evden ayrılmayan gençlerin oranının en düşük olduğu ülkeler ise Danimarka (yüzde 19.7), Finlandiya (yüzde 20.1) ve İsveç (yüzde 22.2) oldu.

Eğitimini tamamlayarak çalışmaya başlamış oldukları varsayılan 25-34 yaş arası grupta olup da halen anne-baba evinde yaşayanların İtalya'daki oranı ise yüzde 50.6 oldu. Bu grubun Avrupa ortalaması yüzde 28.7 olurken, Danimarka yüzde 3.7 ile yine son sırada yer aldı.

Araştırmanın teyit ettiği bir diğer yaygın kanı daha bulunuyor: İtalyan erkek çocuklar arasında "ana kuzuluğu" kız çocuklara oranla daha yaygın.

Evden ayrılmayan 18-34 yaş arası İtalyan erkeklerinin oranı yüzde 73.6'yı buluyor. Kız çocuklarda ise bu oran yüzde 60.7'de kalıyor.

İtalyan basını araştırmayı, "İtalyanlar Avrupa'nın ana kuzuları" ve "İtalyanlar gittikçe daha fazla ana kuzusu oluyor" gibi başlıklarla verdi.

Haberlerde, İtalya'da gençler arasında yüzde 40'a varan işsizlik oranının da etkisiyle gençlerin ayrı eve çıkmalarının zorlaştığına da vurgu yapıldı.