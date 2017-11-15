İşsizlik iki hanede kaldı, genç işsizlik tırmanıyor (2)

İstanbul, 15 Kasım (DHA) – Türkiye genelinde işsizlik, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan Ağustos döneminde yüzde 10.6 ile iki haneli düzeyinde kaldı. Genç nüfusta işsizlik yüzde 0.7 artışla yüzde 20.6\'ya yükseldi. İşsizlik bir önceki dönemde yüzde 10.7 ve geçen yılın aynı döneminde yüzde 11.3 düzeyindeydi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tarım dışı işsizlik yüzde 12.8 olurken, istihdam oranı geçen yılın aynı dönemine göre bir milyon 355 bin kişi artarak 28.8 milyon kişiye, istihdam oranı yüzde 1.3 artışla yüzde 48\'e çıktı.

Dönemde tarım sektöründe çalışan sayısı 193 bin kişi artarken, tarım dışı sektörlerde çalışan saıyıs bir milyon 163 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 20.7’si tarım, yüzde 18.9’u sanayi, yüzde 7.9’u inşaat ve yüzde 52.6’sı hizmet sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında tarım sektörünün istihdam edilenler arasında payı yüzde 0.3, sanayi sektörünün payı yüzde 0.2 azalırken, inşaat sektörünün payı yüzde 0.5 arttı, hizmet sektörünün payında ise bir değişim gözlemlenmedi.

Ağustos döneminde işgücü bir milyon 266 bin kişi artarak 32 milyon 233 bin kişiye, işgücüne katılma oranı ise yüzde 1.1’lik artışla yüzde 53.7 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre işgücüne katılım erkeklerde yüzde 0.9 artışla yüzde 73.5’e, kadınlarda ise yüzde 1.2 artışla yüzde 34.3’e yükseldi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 204 bin kişi artarak 28 milyon 337 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0.3 puanlık artış ile yüzde 47.2 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 111 bin kişi azalarak üç milyon 417 bin kişi olarak gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 0.3 puanlık azalış ile yüzde 10.8 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0.1 puanlık artış ile yüzde 52.9 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 35 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 74 bin, inşaat sektöründe 59 bin, hizmet sektöründe 105 bin kişi arttı.

(Grafik)