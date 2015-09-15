İşsizlik Haziran ayında yüzde 9,6'ya yükseldi

TÜİK, Haziran ayı işgücü istatistiklerini açıkladı. İşsizlik Haziran ayında yüzde 9,6 oldu. İşsiz sayısı ise aynı dönemde 2 milyon 789 binden, 2 milyon 880 bin kişiye yükseldi.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2015 yılı Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 226 bin kişi artarak 2 milyon 880 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,5 puanlık artış ile %9,6 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 0,6 puanlık artış ile %11,7 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1 puanlık artış ile %17,7 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 0,4 puanlık artış ile %9,7 olarak gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı 2015 yılı Haziran döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 675 bin kişi artarak 27 milyon 261 bin kişi, istihdam oranı ise 0,4 puanlık artış ile %47,1 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 61 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 613 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %22’si tarım, %19,7’si sanayi, %7,3’ü inşaat, %51’i ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,8 puan artarken, tarım sektörünün payı 0,3 puan, sanayi sektörünün payı 0,4 puan, inşaat sektörünün payı ise 0,1 puan azaldı.

İşgücü 2015 yılı Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 901 bin kişi artarak 30 milyon 141 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,8 puan artarak %52,1 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,1 puan artarak %72,4, kadınlarda ise 1,4 puanlık artışla %32,3 olarak gerçekleşti.

Haziran 2015 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,8 puan azalarak %34,6 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam sayısı bir önceki döneme göre 19 bin kişi artarak 26 milyon 621 bin kişi olarak gerçekleşti. İstihdam oranı ise 0,1 puanlık azalış ile %46 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlerin sayısında 2015 yılı Haziran döneminde, bir önceki döneme göre 83 bin kişilik artış gerçekleşti. İşsizlik oranı ise 0,2 puanlık artış ile %10,4 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,1 puanlık artış ile %51,4 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerde en fazla artış 37 bin kişi ile hizmet sektöründe gerçekleşti.